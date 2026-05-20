/गांव-ढाणी में आज भी बोली जाती है ये कहावत, मतलब बताओ तो जानें कितने ज्ञानी हो?

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की संस्कृति जितनी रंगीन और अनोखी है, उतनी ही खास यहां की कहावतें भी हैं. गांव-ढाणियों में आज भी बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी कहावतें बोल देते हैं, जिनमें जिंदगी का गहरा अनुभव छिपा होता है. पहले के समय में इन कहावतों का खूब इस्तेमाल होता था, लेकिन अब नई पीढ़ी धीरे-धीरे इनसे दूर होती जा रही है. यही वजह है कि कई लोग इनका सही मतलब भी नहीं समझ पाते हैं.

ऐसे में ज़ी राजस्थान हर रोज एक नई राजस्थानी कहावत के जरिए आपका भाषा और लोकज्ञान परख रहा है. अगर आप इन कहावतों का मतलब आसानी से समझ लेते हैं, तो मान लीजिए कि आपको राजस्थानी संस्कृति की 'घणी' समझ है.

Add Zee News as a Preferred Source

आज की खास कहावत

आज की राजस्थानी कहावत है -



‘आग लाग्यां कूवो खोदणो.’

सुनने में यह कहावत बेहद आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपी सीख जिंदगी में बहुत काम आने वाली है.

क्या है इस कहावत का मतलब?

इस कहावत का शाब्दिक अर्थ है - आग लगने के बाद कुआं खोदना.

अगर इसे गहराई से समझा जाए तो इसका मतलब है कि मुसीबत आने के बाद उसके समाधान के बारे में सोचना. यानी पहले से तैयारी न करना और संकट सिर पर आने के बाद भागदौड़ शुरू करना.

यह कहावत खास तौर पर उन लोगों पर फिट बैठती है, जो समय रहते कोई योजना नहीं बनाते. बाद में जब परेशानी सामने आती है, तब वे घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में समाधान ढूंढने लगते हैं.

रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे फिट बैठती है ये कहावत?

मान लीजिए किसी छात्र ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और परीक्षा से एक दिन पहले किताबें खोलकर बैठ गया. ऐसे में तनाव बढ़ना तय है. इसी तरह कई लोग बीमारी होने के बाद ही सेहत का ध्यान रखना शुरू करते हैं या आर्थिक संकट आने पर बचत की अहमियत समझते हैं. यानी यह कहावत हमें पहले से तैयारी रखने और समय रहते सही कदम उठाने की सीख देती है.

क्यों जरूरी है पहले से प्लानिंग?

जीवन में हर काम के लिए योजना बनाना बेहद जरूरी होता है. जो लोग पहले से तैयारी रखते हैं, वे मुश्किल हालात में भी घबराते नहीं हैं. वहीं बिना तैयारी वाले लोगों को कई बार नुकसान और परेशानी दोनों झेलनी पड़ती है.

राजस्थान की यह कहावत आज के दौर में भी पूरी तरह सटीक बैठती है. यह हमें बताती है कि समझदारी इसी में है कि संकट आने का इंतजार करने के बजाय पहले से तैयारी कर ली जाए. यही आदत जिंदगी को आसान और बेहतर बनाती है.