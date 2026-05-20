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गांव-ढाणी में आज भी बोली जाती है ये कहावत, मतलब बताओ तो जानें कितने ज्ञानी हो?

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की गांव-ढाणियों में आज भी ऐसी कहावतें सुनने को मिलती हैं, जिनमें जिंदगी की बड़ी सीख छिपी होती है. बड़े-बुजुर्ग अपने अनुभव से गुस्से, धैर्य और समझदारी का फर्क बेहद आसान शब्दों में समझा देते हैं. ऐसी ही एक खास राजस्थानी कहावत आज भी लोगों को सही राह दिखाती है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 20, 2026, 01:47 PM|Updated: May 20, 2026, 01:47 PM
गांव-ढाणी में आज भी बोली जाती है ये कहावत, मतलब बताओ तो जानें कितने ज्ञानी हो?
Image Credit: AI Generated

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की संस्कृति जितनी रंगीन और अनोखी है, उतनी ही खास यहां की कहावतें भी हैं. गांव-ढाणियों में आज भी बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी कहावतें बोल देते हैं, जिनमें जिंदगी का गहरा अनुभव छिपा होता है. पहले के समय में इन कहावतों का खूब इस्तेमाल होता था, लेकिन अब नई पीढ़ी धीरे-धीरे इनसे दूर होती जा रही है. यही वजह है कि कई लोग इनका सही मतलब भी नहीं समझ पाते हैं.

ऐसे में ज़ी राजस्थान हर रोज एक नई राजस्थानी कहावत के जरिए आपका भाषा और लोकज्ञान परख रहा है. अगर आप इन कहावतों का मतलब आसानी से समझ लेते हैं, तो मान लीजिए कि आपको राजस्थानी संस्कृति की 'घणी' समझ है.

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आज की खास कहावत
आज की राजस्थानी कहावत है -


‘आग लाग्यां कूवो खोदणो.’

सुनने में यह कहावत बेहद आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपी सीख जिंदगी में बहुत काम आने वाली है.

क्या है इस कहावत का मतलब?
इस कहावत का शाब्दिक अर्थ है - आग लगने के बाद कुआं खोदना.

अगर इसे गहराई से समझा जाए तो इसका मतलब है कि मुसीबत आने के बाद उसके समाधान के बारे में सोचना. यानी पहले से तैयारी न करना और संकट सिर पर आने के बाद भागदौड़ शुरू करना.

यह कहावत खास तौर पर उन लोगों पर फिट बैठती है, जो समय रहते कोई योजना नहीं बनाते. बाद में जब परेशानी सामने आती है, तब वे घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में समाधान ढूंढने लगते हैं.

रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे फिट बैठती है ये कहावत?
मान लीजिए किसी छात्र ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और परीक्षा से एक दिन पहले किताबें खोलकर बैठ गया. ऐसे में तनाव बढ़ना तय है. इसी तरह कई लोग बीमारी होने के बाद ही सेहत का ध्यान रखना शुरू करते हैं या आर्थिक संकट आने पर बचत की अहमियत समझते हैं. यानी यह कहावत हमें पहले से तैयारी रखने और समय रहते सही कदम उठाने की सीख देती है.

क्यों जरूरी है पहले से प्लानिंग?
जीवन में हर काम के लिए योजना बनाना बेहद जरूरी होता है. जो लोग पहले से तैयारी रखते हैं, वे मुश्किल हालात में भी घबराते नहीं हैं. वहीं बिना तैयारी वाले लोगों को कई बार नुकसान और परेशानी दोनों झेलनी पड़ती है.

राजस्थान की यह कहावत आज के दौर में भी पूरी तरह सटीक बैठती है. यह हमें बताती है कि समझदारी इसी में है कि संकट आने का इंतजार करने के बजाय पहले से तैयारी कर ली जाए. यही आदत जिंदगी को आसान और बेहतर बनाती है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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