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भाई-भतीजावाद पर करारा व्यंग्य! राजस्थान की यह कहावत आज भी है पूरी तरह फिट

Rajasthani Kahavat: ‘अंधो बांटै रेवड़ी, फिर-फिर अपणा ने ही देय’ राजस्थान की बेहद लोकप्रिय कहावत है. यह पक्षपात और अपने लोगों को बार-बार फायदा पहुंचाने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करती है. जानिए इसका असली अर्थ और दिलचस्प उदाहरण.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: May 31, 2026, 02:13 PM|Updated: May 31, 2026, 02:13 PM
भाई-भतीजावाद पर करारा व्यंग्य! राजस्थान की यह कहावत आज भी है पूरी तरह फिट
Image Credit: AI Generated

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की संस्कृति जितनी रंग-बिरंगी और समृद्ध है, उतनी ही दिलचस्प यहां की कहावतें भी हैं. गांव-ढाणियों में आज भी बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी कहावतों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जीवन का गहरा अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान छिपा होता है. इन्हीं लोकप्रिय कहावतों में से एक - ‘अंधो बांटै रेवड़ी, फिर-फिर अपणा ने ही देय.’ यह कहावत सुनने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन इसका अर्थ बेहद गहरा है.

क्या है कहावत का शाब्दिक अर्थ?

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इस कहावत में ‘रेवड़ी’ एक मिठाई को दर्शाती है. कहावत के अनुसार यदि कोई अंधा व्यक्ति रेवड़ियां बांट रहा हो, तो वह बार-बार उन्हीं लोगों को देगा जिन्हें वह अपना मानता है या जिन्हें पहचानता है.

यानी वितरण तो सभी के बीच होना चाहिए, लेकिन वह अपने लोगों को ही बार-बार लाभ पहुंचाता रहता है.

कहावत का वास्तविक मतलब

‘अंधो बांटै रेवड़ी, फिर-फिर अपणा ने ही देय’ का अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति के पास अधिकार, संसाधन या निर्णय लेने की शक्ति होती है, तो वह निष्पक्षता की बजाय अपने रिश्तेदारों, मित्रों या पसंदीदा लोगों को अधिक लाभ पहुंचाने लगता है.

सरल शब्दों में कहें तो यह कहावत पक्षपात और भाई-भतीजावाद पर व्यंग्य करती है.

एक आसान उदाहरण से समझिए

मान लीजिए किसी संस्था में नौकरी के लिए कई योग्य उम्मीदवार आवेदन करते हैं लेकिन चयन करने वाला अधिकारी केवल अपने परिचित लोगों को ही मौका देता है, चाहे वे दूसरों की तुलना में कम योग्य क्यों न हों.

ऐसी स्थिति में लोग अक्सर कहते हैं- अंधो बांटै रेवड़ी, फिर-फिर अपणा ने ही देय.

यानी फैसले निष्पक्ष नहीं हैं और लाभ केवल अपने लोगों तक सीमित रखा जा रहा है.

क्यों चलन में है यह कहावत

भले ही समय बदल गया हो, लेकिन यह कहावत आज भी कई परिस्थितियों में पूरी तरह सटीक बैठती है. राजनीति, नौकरी, व्यापार, सामाजिक संगठनों या किसी भी व्यवस्था में जब अपने लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, तब यह कहावत अक्सर सुनने को मिल जाती है.

इसी वजह से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े-बुजुर्ग आज भी इस कहावत का प्रयोग बड़े सहज अंदाज में करते हैं.

राजस्थानी लोकज्ञान की अनमोल धरोहर

राजस्थानी कहावतें केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के अनुभव, सामाजिक व्यवहार और नैतिक सीख छिपी होती है. ‘अंधो बांटै रेवड़ी, फिर-फिर अपणा ने ही देय’ भी ऐसी ही कहावत है, जो हमें निष्पक्षता और समानता का महत्व समझाती है. यही कारण है कि वर्षों पुरानी होने के बावजूद यह कहावत आज भी लोगों की जुबान पर बनी हुई है और अपने सार्थक संदेश के कारण प्रासंगिक बनी हुई है.

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यह भी पढ़ें:99% लोग नहीं बता पाए इस राजस्थानी कहावत का मतलब, क्या आप जानते हैं?

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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