/भाई-भतीजावाद पर करारा व्यंग्य! राजस्थान की यह कहावत आज भी है पूरी तरह फिट

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की संस्कृति जितनी रंग-बिरंगी और समृद्ध है, उतनी ही दिलचस्प यहां की कहावतें भी हैं. गांव-ढाणियों में आज भी बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी कहावतों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जीवन का गहरा अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान छिपा होता है. इन्हीं लोकप्रिय कहावतों में से एक - ‘अंधो बांटै रेवड़ी, फिर-फिर अपणा ने ही देय.’ यह कहावत सुनने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन इसका अर्थ बेहद गहरा है.

क्या है कहावत का शाब्दिक अर्थ?

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इस कहावत में ‘रेवड़ी’ एक मिठाई को दर्शाती है. कहावत के अनुसार यदि कोई अंधा व्यक्ति रेवड़ियां बांट रहा हो, तो वह बार-बार उन्हीं लोगों को देगा जिन्हें वह अपना मानता है या जिन्हें पहचानता है.

यानी वितरण तो सभी के बीच होना चाहिए, लेकिन वह अपने लोगों को ही बार-बार लाभ पहुंचाता रहता है.

कहावत का वास्तविक मतलब

‘अंधो बांटै रेवड़ी, फिर-फिर अपणा ने ही देय’ का अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति के पास अधिकार, संसाधन या निर्णय लेने की शक्ति होती है, तो वह निष्पक्षता की बजाय अपने रिश्तेदारों, मित्रों या पसंदीदा लोगों को अधिक लाभ पहुंचाने लगता है.

सरल शब्दों में कहें तो यह कहावत पक्षपात और भाई-भतीजावाद पर व्यंग्य करती है.

एक आसान उदाहरण से समझिए

मान लीजिए किसी संस्था में नौकरी के लिए कई योग्य उम्मीदवार आवेदन करते हैं लेकिन चयन करने वाला अधिकारी केवल अपने परिचित लोगों को ही मौका देता है, चाहे वे दूसरों की तुलना में कम योग्य क्यों न हों.

ऐसी स्थिति में लोग अक्सर कहते हैं- अंधो बांटै रेवड़ी, फिर-फिर अपणा ने ही देय.

यानी फैसले निष्पक्ष नहीं हैं और लाभ केवल अपने लोगों तक सीमित रखा जा रहा है.

क्यों चलन में है यह कहावत

भले ही समय बदल गया हो, लेकिन यह कहावत आज भी कई परिस्थितियों में पूरी तरह सटीक बैठती है. राजनीति, नौकरी, व्यापार, सामाजिक संगठनों या किसी भी व्यवस्था में जब अपने लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, तब यह कहावत अक्सर सुनने को मिल जाती है.

इसी वजह से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े-बुजुर्ग आज भी इस कहावत का प्रयोग बड़े सहज अंदाज में करते हैं.

राजस्थानी लोकज्ञान की अनमोल धरोहर

राजस्थानी कहावतें केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के अनुभव, सामाजिक व्यवहार और नैतिक सीख छिपी होती है. ‘अंधो बांटै रेवड़ी, फिर-फिर अपणा ने ही देय’ भी ऐसी ही कहावत है, जो हमें निष्पक्षता और समानता का महत्व समझाती है. यही कारण है कि वर्षों पुरानी होने के बावजूद यह कहावत आज भी लोगों की जुबान पर बनी हुई है और अपने सार्थक संदेश के कारण प्रासंगिक बनी हुई है.