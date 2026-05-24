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राजस्थानी भाषा की घणी समझ रखते हैं? तो एक बार में बताइए इस कहावत का असली अर्थ

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की गांव-ढाणियों में आज भी ऐसी कहावतें सुनने को मिलती हैं, जिनमें जिंदगी की बड़ी सीख छिपी होती है. बड़े-बुजुर्ग अपने अनुभव से गुस्से, धैर्य और समझदारी का फर्क बेहद आसान शब्दों में समझा देते हैं. ऐसी ही एक खास राजस्थानी कहावत आज भी लोगों को सही राह दिखाती है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 24, 2026, 11:22 AM|Updated: May 24, 2026, 11:22 AM
राजस्थानी भाषा की घणी समझ रखते हैं? तो एक बार में बताइए इस कहावत का असली अर्थ
Image Credit: AI Generated

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मिट्टी सिर्फ अपनी संस्कृति, पहनावे और खानपान के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी और दिलचस्प कहावतों के लिए भी दुनियाभर में मशहूर है. गांवों की चौपालों, ढाणियों और पुराने घरों में आज भी बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी कहावतें बोल देते हैं, जिनमें जीवन का गहरा अनुभव और सीख छिपी होती है.

हालांकि समय के साथ इन कहावतों का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन आज भी राजस्थानी संस्कृति से जुड़े लोग इन्हें बड़े गर्व से बोलते हैं. यही वजह है कि ये कहावतें आज भी लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करती हैं.

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राजस्थानी भाषा की आज की खास कहावत है - ‘अणमाग्यो मोती मिलै, माग्यां मिलै न भीख’

यह कहावत सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है. इसका सीधा मतलब है कि कई बार बिना मांगे इंसान को कीमती चीजें भी मिल जाती हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति घमंड या लालच के साथ मांगता है तो उसे भीख तक नसीब नहीं होती.

यह कहावत भाग्य, विनम्रता और सब्र का महत्व समझाती है. राजस्थान के बुजुर्ग अक्सर इसे तब बोलते हैं जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा लालच या जल्दबाजी दिखाता है.

कहावत में छिपी जिंदगी की बड़ी सीख
इस कहावत का संदेश है कि इंसान को हमेशा धैर्य और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए. जीवन में हर चीज समय और भाग्य के अनुसार मिलती है. यदि कोई व्यक्ति बिना लालच के मेहनत करता है तो उसे उम्मीद से ज्यादा सफलता भी मिल सकती है. वहीं जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है या अहंकार में रहता है, उसे छोटी चीजें भी मुश्किल से मिलती हैं.

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बड़े-बुजुर्ग इस कहावत का इस्तेमाल बच्चों और युवाओं को समझाने के लिए करते हैं कि जीवन में संयम और सम्मान बहुत जरूरी है.

एक उदाहरण से समझिए
मान लीजिए दो लोग किसी काम के लिए मदद मांगने जाते हैं. एक व्यक्ति विनम्रता और सम्मान के साथ अपनी बात रखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति घमंड और दबाव के साथ मांग करता है. अक्सर देखा जाता है कि विनम्र व्यक्ति को लोग दिल से मदद कर देते हैं, जबकि अहंकारी व्यक्ति को निराशा हाथ लगती है. यही इस कहावत का असली सार है.

राजस्थानी कहावतें हैं अनुभव का खजाना
राजस्थान की ऐसी कहावतें सिर्फ बोलचाल का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये पीढ़ियों के अनुभव और लोकज्ञान का खजाना हैं. इन कहावतों में जीवन जीने का तरीका, रिश्तों की अहमियत और व्यवहार की समझ छिपी होती है. आज की युवा पीढ़ी अगर इन कहावतों को समझे तो उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक आसानी से मिल सकते हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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