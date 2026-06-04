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‘भागते भूत री लंगोटी ही चोखी’... सुनते ही बुजुर्ग मुस्कुरा देते हैं, वजह जानकर आप भी कहेंगे वाह!

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मशहूर कहावत ‘भागते भूत री लंगोटी ही चोखी’ का मतलब है कि बड़े नुकसान में से जो थोड़ा-बहुत बच जाए, वही राहत की बात है. यह कहावत आज भी गांवों में खूब बोली जाती है और जीवन की बड़ी सीख देती है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jun 04, 2026, 01:45 PM|Updated: Jun 04, 2026, 01:45 PM
‘भागते भूत री लंगोटी ही चोखी’... सुनते ही बुजुर्ग मुस्कुरा देते हैं, वजह जानकर आप भी कहेंगे वाह!
Image Credit: AI Generated

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की संस्कृति जितनी समृद्ध है, उतनी ही रोचक यहां की लोकभाषा और कहावतें भी हैं. ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी कहावतें बोल देते हैं, जिनमें वर्षों का अनुभव और जीवन की सीख छिपी होती है. भले ही नई पीढ़ी इन कहावतों का कम इस्तेमाल करती हो, लेकिन इनका महत्व आज भी बरकरार है.

इन्हीं लोकप्रिय राजस्थानी कहावतों में से एक है- ‘भागते भूत री लंगोटी ही चोखी’.

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क्या है इस कहावत का अर्थ?
इस कहावत का सामान्य अर्थ है कि जब बड़ा नुकसान होने वाला हो और उसमें से कुछ हिस्सा भी बच जाए, तो उसे ही लाभ या संतोष मान लेना चाहिए.

दूसरे शब्दों में कहें तो यदि किसी व्यक्ति को पूरी चीज खोने का खतरा हो और अंतिम समय में उसका थोड़ा-बहुत हिस्सा बच जाए, तो वही उसके लिए राहत की बात होती है. नुकसान की स्थिति में जो कुछ भी बच जाए, उसे स्वीकार कर लेना ही समझदारी माना जाता है.

जीवन में कब बोली जाती है यह कहावत?
राजस्थान में यह कहावत अक्सर उन परिस्थितियों में बोली जाती है, जब किसी व्यक्ति को अपेक्षा से बहुत कम फायदा मिले, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह नुकसान से बच जाए. मान लीजिए किसी व्यापारी को एक लाख रुपये मिलने की उम्मीद थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे केवल 20 हजार रुपये ही वापस मिले. ऐसे में लोग कह सकते हैं- “भागते भूत री लंगोटी ही चोखी”, यानी जो मिला, वही सही.

एक आसान उदाहरण से समझिए
मान लें किसी किसान की फसल ओलावृष्टि से खराब हो गई. उसे पूरी फसल नष्ट होने का डर था, लेकिन कुछ हिस्सा बच गया. ऐसे समय में गांव के बुजुर्ग यही कहावत बोलते हैं कि नुकसान तो हुआ, लेकिन जो बच गया, वही बड़ी बात है.

इसी तरह किसी निवेश, व्यापार या व्यक्तिगत काम में भी जब पूरी उम्मीद पूरी नहीं होती, लेकिन थोड़ा लाभ या बचत हो जाती है, तब इस कहावत का प्रयोग किया जाता है.

सकारात्मक सोच का संदेश देती है कहावत
यह कहावत केवल नुकसान की बात नहीं करती, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच रखने की सीख भी देती है. यह बताती है कि हर स्थिति में पूरी तरह निराश होने के बजाय जो उपलब्ध है, उसकी कद्र करनी चाहिए.

आज भी फेमस है यह लोकज्ञान
भले ही समय बदल गया हो, लेकिन राजस्थानी कहावतों में छिपी सीख आज भी उतनी ही उपयोगी है. ‘भागते भूत री लंगोटी ही चोखी’ हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में थोड़ा लाभ भी बड़ी राहत बन सकता है. यही कारण है कि यह कहावत आज भी राजस्थान के गांवों और ढाणियों में अक्सर सुनने को मिल जाती है.

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यह भी पढ़ें:99% लोग नहीं समझ पाए इस राजस्थानी कहावत का मतलब, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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