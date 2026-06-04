/‘भागते भूत री लंगोटी ही चोखी’... सुनते ही बुजुर्ग मुस्कुरा देते हैं, वजह जानकर आप भी कहेंगे वाह!

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की संस्कृति जितनी समृद्ध है, उतनी ही रोचक यहां की लोकभाषा और कहावतें भी हैं. ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी कहावतें बोल देते हैं, जिनमें वर्षों का अनुभव और जीवन की सीख छिपी होती है. भले ही नई पीढ़ी इन कहावतों का कम इस्तेमाल करती हो, लेकिन इनका महत्व आज भी बरकरार है.

इन्हीं लोकप्रिय राजस्थानी कहावतों में से एक है- ‘भागते भूत री लंगोटी ही चोखी’.

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क्या है इस कहावत का अर्थ?

इस कहावत का सामान्य अर्थ है कि जब बड़ा नुकसान होने वाला हो और उसमें से कुछ हिस्सा भी बच जाए, तो उसे ही लाभ या संतोष मान लेना चाहिए.

दूसरे शब्दों में कहें तो यदि किसी व्यक्ति को पूरी चीज खोने का खतरा हो और अंतिम समय में उसका थोड़ा-बहुत हिस्सा बच जाए, तो वही उसके लिए राहत की बात होती है. नुकसान की स्थिति में जो कुछ भी बच जाए, उसे स्वीकार कर लेना ही समझदारी माना जाता है.

जीवन में कब बोली जाती है यह कहावत?

राजस्थान में यह कहावत अक्सर उन परिस्थितियों में बोली जाती है, जब किसी व्यक्ति को अपेक्षा से बहुत कम फायदा मिले, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह नुकसान से बच जाए. मान लीजिए किसी व्यापारी को एक लाख रुपये मिलने की उम्मीद थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे केवल 20 हजार रुपये ही वापस मिले. ऐसे में लोग कह सकते हैं- “भागते भूत री लंगोटी ही चोखी”, यानी जो मिला, वही सही.

एक आसान उदाहरण से समझिए

मान लें किसी किसान की फसल ओलावृष्टि से खराब हो गई. उसे पूरी फसल नष्ट होने का डर था, लेकिन कुछ हिस्सा बच गया. ऐसे समय में गांव के बुजुर्ग यही कहावत बोलते हैं कि नुकसान तो हुआ, लेकिन जो बच गया, वही बड़ी बात है.

इसी तरह किसी निवेश, व्यापार या व्यक्तिगत काम में भी जब पूरी उम्मीद पूरी नहीं होती, लेकिन थोड़ा लाभ या बचत हो जाती है, तब इस कहावत का प्रयोग किया जाता है.

सकारात्मक सोच का संदेश देती है कहावत

यह कहावत केवल नुकसान की बात नहीं करती, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच रखने की सीख भी देती है. यह बताती है कि हर स्थिति में पूरी तरह निराश होने के बजाय जो उपलब्ध है, उसकी कद्र करनी चाहिए.

आज भी फेमस है यह लोकज्ञान

भले ही समय बदल गया हो, लेकिन राजस्थानी कहावतों में छिपी सीख आज भी उतनी ही उपयोगी है. ‘भागते भूत री लंगोटी ही चोखी’ हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में थोड़ा लाभ भी बड़ी राहत बन सकता है. यही कारण है कि यह कहावत आज भी राजस्थान के गांवों और ढाणियों में अक्सर सुनने को मिल जाती है.