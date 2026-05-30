/99% लोग नहीं बता पाए इस राजस्थानी कहावत का मतलब, क्या आप जानते हैं?

Rajasthani Kahavat: राजस्थान केवल अपनी वीरता, संस्कृति, खान-पान और पर्यटन स्थलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध लोकभाषा और कहावतों के लिए भी जाना जाता है. राजस्थानी कहावतें सदियों के अनुभव, लोकज्ञान और जीवन की सच्चाइयों को बेहद सरल और रोचक तरीके से व्यक्त करती हैं. भले ही आज के दौर में इन कहावतों का प्रयोग पहले की तुलना में कम हो गया हो, लेकिन गांव-ढाणियों में आज भी बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान इनका खूब इस्तेमाल करते हैं.

इन्हीं लोकप्रिय कहावतों में से एक है- ‘चोर की मां कोठी में मुंह देर रोवै’.

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क्या है इस कहावत का अर्थ?

इस कहावत का सीधा अर्थ है कि गलत काम करने वाले व्यक्ति के परिवार या आत्मीय लोग अपना दुख खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते. उन्हें समाज के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वे अपने दुख को छिपाकर या अकेले में व्यक्त करते हैं.

यह कहावत बताती है कि जब कोई व्यक्ति गलत रास्ता चुनता है, तो उसका असर केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार और करीबियों को भी मानसिक पीड़ा और सामाजिक आलोचना झेलनी पड़ती है.

कहावत के पीछे छिपी गहरी सीख

राजस्थानी लोकजीवन में इस कहावत का उपयोग ऐसे अवसरों पर किया जाता है, जब किसी व्यक्ति की गलती का खामियाजा उसके परिवार को भुगतना पड़ता है. ‘कोठी में मुंह देकर रोना’ उस स्थिति को दर्शाता है, जब व्यक्ति अपना दुख दुनिया से छिपाकर व्यक्त करता है.

यह कहावत समाज को यह संदेश देती है कि गलत कार्य का परिणाम केवल अपराधी को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करता है. इसलिए हर व्यक्ति को अपने आचरण और कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए.

एक आसान उदाहरण से समझिए

मान लीजिए किसी गांव का एक युवक चोरी या किसी अन्य गलत कार्य में पकड़ा जाता है. ऐसे में उसके माता-पिता या परिवार के सदस्य सार्वजनिक रूप से अपना दुख व्यक्त करने में संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें समाज के सवालों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है. वे भीतर ही भीतर दुखी रहते हैं और अकेले में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं. ऐसी स्थिति के लिए यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है.

आज भी चलन में है यह कहावत

भले ही समय बदल गया हो, लेकिन इस कहावत का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है. यह हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार और समाज पर भी पड़ता है. यही वजह है कि राजस्थानी लोककथाओं और कहावतों को आज भी ज्ञान और अनुभव का खजाना माना जाता है.