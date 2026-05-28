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बहानेबाज लोगों पर फिट बैठती है राजस्थान की ये देसी कहावत, मतलब जानकर कहेंगे- वाह!

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मशहूर कहावत ‘एक तो काणी, बीं पर पीहर जाणी’ लोगों के बहाने और नखरों पर तंज कसती है. इसका मतलब है कि पहले से कमी होना और ऊपर से बहाने बनाना. जानिए इस मजेदार राजस्थानी कहावत का गहरा अर्थ.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 28, 2026, 01:26 PM|Updated: May 28, 2026, 01:26 PM
बहानेबाज लोगों पर फिट बैठती है राजस्थान की ये देसी कहावत, मतलब जानकर कहेंगे- वाह!
Image Credit: AI Generated

Rajasthani Kahavat: राजस्थान अपनी वीरता, रंग-बिरंगी संस्कृति और मीठी बोली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां की राजस्थानी कहावतें केवल मजेदार शब्द नहीं होतीं, बल्कि उनमें जीवन का गहरा अनुभव और लोकज्ञान छिपा होता है. गांव-ढाणी में आज भी बड़े-बुजुर्ग बात-बात में ऐसी कहावतें बोल देते हैं, जिनका मतलब समझने में आज की पीढ़ी को थोड़ा समय लग जाता है.

पहले इन कहावतों का इस्तेमाल रोजमर्रा की बातचीत में खूब होता था, लेकिन अब धीरे-धीरे इनका चलन कम होता जा रहा है. इसके बावजूद राजस्थान की मिट्टी से जुड़े लोग आज भी इन कहावतों को अपनी बोली और परंपरा का अहम हिस्सा मानते हैं.

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आज की कहावत - ‘एक तो काणी, बीं पर पीहर जाणी’
राजस्थानी भाषा की यह मशहूर कहावत सुनने में बेहद मजेदार लगती है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा गहरा है. ‘एक तो काणी, बीं पर पीहर जाणी’ का मतलब है - एक तो पहले से ही कोई कमी होना, ऊपर से नखरे या बहाने और बढ़ जाना.

यानी किसी व्यक्ति में पहले से ही कोई कमी हो और फिर वह अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय और ज्यादा बहाने बनाने लगे, तो ऐसी स्थिति पर यह कहावत बोली जाती है.

कहावत में छिपी है व्यवहार की सीख
अगर इस कहावत को ध्यान से समझा जाए तो यह इंसान के स्वभाव और व्यवहार को बहुत सरल तरीके से समझाती है. कई बार लोग अपनी कमजोरी स्वीकार करने के बजाय उल्टा ज्यादा नखरे दिखाने लगते हैं. ऐसे लोगों के लिए राजस्थान में यह कहावत बड़े मजेदार अंदाज में कही जाती है. यह कहावत यह भी सिखाती है कि इंसान को अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, न कि बहानों और दिखावे में उलझना चाहिए.

रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे होती है इस्तेमाल?
मान लीजिए कोई व्यक्ति काम ठीक से नहीं करता, लेकिन जब उससे सवाल पूछा जाए तो वह बहाने पर बहाने बनाने लगे. ऐसी स्थिति में बड़े-बुजुर्ग तुरंत कह देते हैं - ‘एक तो काणी, बीं पर पीहर जाणी.’ इसी तरह अगर कोई छात्र पढ़ाई कम करे और ऊपर से परीक्षा में खराब नंबर आने पर अजीब-अजीब कारण बताने लगे, तब भी यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है.

गांव-ढाणी में आज भी जिंदा है यह लोकबोली
राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में ऐसी कहावतें आज भी लोगों की जुबान पर रहती हैं. यही वजह है कि राजस्थानी कहावतें केवल भाषा नहीं, बल्कि अनुभव, हास्य और जीवन की सीख का खजाना मानी जाती हैं. नई पीढ़ी के लिए भी ये कहावतें अपनी संस्कृति और लोकबुद्धि को समझने का शानदार माध्यम हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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