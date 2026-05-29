/जब इंसान की बुद्धि साथ छोड़ दे, तब याद आती है ये राजस्थानी कहावत, जानें इसका मतलब

Rajasthani Kahavat: राजस्थान केवल अपनी वीरता, महलों और रंग-बिरंगी संस्कृति के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहां की बोली और कहावतें भी लोगों को खास पहचान देती हैं. गांव-ढाणियों में आज भी बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी मजेदार और गहरी सीख देने वाली कहावतें बोल देते हैं, जिन्हें सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं. ये कहावतें सिर्फ शब्द नहीं होतीं, बल्कि जीवन के अनुभवों का सार होती हैं.

आज की खास राजस्थानी कहावत है - ‘गादड़ की मौत आवे जणा वो सहर कानी भाजै’.

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क्या है इस कहावत का अर्थ?

इस कहावत का सामान्य अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति का बुरा समय या विनाश करीब आता है, तब उसकी बुद्धि सही दिशा में काम करना बंद कर देती है. वह ऐसे फैसले लेने लगता है, जो अंततः उसके लिए नुकसानदायक साबित होते हैं.

राजस्थानी भाषा में 'गादड़' का मतलब गधा होता है और 'सहर कानी भाजै' का आशय है शहर की ओर भागना. पुराने समय में गांवों में माना जाता था कि गधा अगर गांव छोड़कर शहर की तरफ भागे, तो वहां उसके लिए मुश्किलें और खतरे बढ़ जाते हैं. इसी आधार पर यह कहावत बनी.

जीवन से जुड़ी गहरी सीख

यह कहावत हमें सिखाती है कि इंसान को कठिन समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए. कई बार लोग गुस्से, लालच या घमंड में ऐसे फैसले कर बैठते हैं, जो बाद में परेशानी का कारण बनते हैं. उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे-समझे गलत लोगों की संगत में पड़ जाए, या जल्द फायदा पाने के चक्कर में गलत रास्ता चुन ले, तो उसका नुकसान तय माना जाता है. उस समय लोग यही कहावत बोलते हैं कि 'गादड़ की मौत आवे जणा वो सहर कानी भाजै.'

गांवों में आज भी जीवित है राजस्थानी ठाठ

भले ही आज की नई पीढ़ी इन कहावतों का कम इस्तेमाल करती हो, लेकिन राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में आज भी इनका खूब चलन है. बड़े-बुजुर्ग अक्सर रोजमर्रा की घटनाओं में ऐसी कहावतें बोलकर माहौल को रोचक बना देते हैं और साथ ही जीवन की सीख भी दे जाते हैं.

राजस्थानी कहावतों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वे कम शब्दों में बड़ी बात समझा देती हैं. यही वजह है कि वर्षों बाद भी इनकी मिठास और महत्व आज तक कायम है.

संस्कृति और भाषा की अनमोल धरोहर

राजस्थानी कहावतें केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि प्रदेश की संस्कृति और लोकज्ञान की पहचान हैं. ये कहावतें हमें अपने अनुभवों से सीखने और सही दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं. इसलिए जरूरी है कि नई पीढ़ी भी इन्हें समझे और अपनी बोली-बानी से जुड़ी इस अनमोल विरासत को आगे बढ़ाए.