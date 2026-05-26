/आधे से ज्यादा लोगों को आप सुनाना चाहेंगे यह राजस्थानी कहावत, पहले मतलब तो जान लो

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Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मशहूर कहावत “गधै नै खवाओ लापसी…” का मतलब जानकर आप भी कहेंगे- बुजुर्ग बिना वजह ऐसी बातें नहीं कहते थे. बड़े-बुजुर्ग अपने अनुभव से गुस्से, धैर्य और समझदारी का फर्क बेहद आसान शब्दों में समझा देते हैं. ऐसी ही एक खास राजस्थानी कहावत आज भी लोगों को सही राह दिखाती है.
Rajasthani Kahavat: राजस्थान की संस्कृति केवल पहनावे, खानपान और लोकगीतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की कहावतों में भी सदियों का अनुभव और जीवन की गहरी सीख छिपी हुई है. गांव-ढाणी में आज भी बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी कहावतें बोल देते हैं, जो सुनने में मजेदार लगती हैं लेकिन उनका अर्थ बेहद गहरा होता है.
पहले के समय में लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इन कहावतों का खूब इस्तेमाल करते थे. हालांकि नई पीढ़ी में इनका चलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन राजस्थान की मिट्टी से जुड़े लोग आज भी इन कहावतों को बड़े गर्व से बोलते हैं. यही वजह है कि राजस्थानी कहावतें देश-प्रदेश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में भी अपनी अलग पहचान रखती हैं.
आज की कहावत: ‘गधै नै खवाओ लापसी, वो तो लात ही मारेगो’
आज की चर्चित राजस्थानी कहावत है -
‘गधै नै खवाओ लापसी, वो तो लात ही मारेगो.’
यह कहावत सुनने में भले हल्की-फुल्की लगे, लेकिन इसके पीछे जीवन की बड़ी सीख छिपी है. यहां ‘लापसी’ का मतलब स्वादिष्ट और अच्छी चीज से है, जबकि ‘गधा’ उस व्यक्ति का प्रतीक माना गया है, जिसे अच्छाई की कद्र नहीं होती.
क्या है इस कहावत का असली मतलब?
इस कहावत का सीधा अर्थ है कि मूर्ख, कृतघ्न या दुष्ट व्यक्ति की कितनी भी मदद कर लो, वह अंत में नुकसान ही पहुंचाता है. ऐसे लोग अच्छाई को समझने के बजाय उसका गलत फायदा उठाते हैं.ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग इस कहावत का इस्तेमाल अक्सर तब करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी गलत इंसान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेता है और बाद में उसी से धोखा खा जाता है.
रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण
मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने परिचित की हर मुश्किल में मदद करता है, उसे काम दिलाता है और हर समय साथ खड़ा रहता है. लेकिन वही व्यक्ति बाद में उसके खिलाफ गलत बातें फैलाने लगे या नुकसान पहुंचाने लगे, तब लोग कहते हैं -
‘गधै नै खवाओ लापसी, वो तो लात ही मारेगो.’ यानी हर इंसान आपकी भलाई की कीमत नहीं समझता.
लोकभाषा की यही खासियत है.
राजस्थानी कहावतों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे कम शब्दों में बड़ी बात कह देती हैं. इनमें हास्य भी होता है और जीवन का अनुभव भी. यही कारण है कि गांवों में आज भी बुजुर्ग इन कहावतों के जरिए नई पीढ़ी को व्यवहारिक ज्ञान देते हैं. ऐसी कहावतें केवल भाषा नहीं, बल्कि राजस्थान की लोकसंस्कृति और जीवन दर्शन की पहचान भी हैं.
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