/क्या आप बता सकते हैं इस मजेदार कहावत ‘हाथी जीतो ई लाख रो…’ का सही मतलब?

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मिट्टी अपनी रंग-बिरंगी संस्कृति, लोकगीतों और परंपराओं के साथ-साथ अनोखी कहावतों के लिए भी जानी जाती है. गांव-ढाणी में आज भी बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी कहावतें बोल देते हैं, जिनमें जिंदगी का गहरा अनुभव और सीख छिपी होती है.

पहले के समय में लोग रोजमर्रा की बातों में इन कहावतों का खूब इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब नई पीढ़ी इनसे थोड़ी दूर होती जा रही है. हालांकि आज भी राजस्थान की संस्कृति से जुड़े लोग इन कहावतों को बड़े गर्व से बोलते हैं.

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आज की मजेदार राजस्थानी कहावत

आज की राजस्थानी कहावत है कि ‘हाथी जीतो ई लाख रो और मर्योड़ो ई लाख रो.’ इसका शाब्दिक अर्थ है कि हाथी जिंदा हो तो भी लाख रुपये का और मर जाए तो भी लाख रुपये का. यानी हाथी चाहे जीवित हो या मर चुका हो, उसकी कीमत हमेशा बनी रहती है. ठीक इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनका सम्मान और महत्व हर परिस्थिति में कायम रहता है.

क्या है इस कहावत की असली सीख?

यह कहावत महान, गुणी और प्रतिष्ठित लोगों के लिए कही जाती है. ऐसे लोग जब तक किसी पद, जिम्मेदारी या सत्ता में रहते हैं, तब तक तो उनका प्रभाव रहता ही है, लेकिन पद छोड़ने या उम्र बढ़ने के बाद भी उनका अनुभव और सम्मान समाज में कम नहीं होता. उनकी बातों, अनुभव और व्यक्तित्व की अहमियत हमेशा बनी रहती है. यही कारण है कि समाज ऐसे लोगों को लंबे समय तक याद रखता है.

एक उदाहरण से समझिए

मान लीजिए किसी गांव के बुजुर्ग शिक्षक ने पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया और समाज को शिक्षित किया. रिटायर होने के बाद भले ही वे स्कूल न जाएं, लेकिन गांव में लोग आज भी उनकी सलाह लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं. इसी तरह किसी अनुभवी किसान, समाजसेवी या नेता का अनुभव उम्र बढ़ने के बाद भी लोगों के काम आता है. ऐसे लोगों के लिए यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है.

आज भी गांवों में सुनने को मिलती हैं ऐसी कहावतें

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़े-बुजुर्ग मौका देखकर ऐसी कहावतें बोलते हैं. इन कहावतों की खास बात यह है कि इनमें कम शब्दों में बड़ी सीख छिपी होती है.

“हाथी जीतो ई लाख रो और मर्योड़ो ई लाख रो” भी ऐसी ही कहावत है, जो बताती है कि असली सम्मान और पहचान कभी खत्म नहीं होती. गुणी और अनुभवी व्यक्ति हर दौर में समाज के लिए मूल्यवान बने रहते हैं.