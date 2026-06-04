/99% लोग नहीं समझ पाए इस राजस्थानी कहावत का मतलब, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

Rajasthani Kahavat: राजस्थान केवल अपनी वीरता, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लोकभाषा और अनूठी कहावतों के लिए भी जाना जाता है. यहां की कहावतें सदियों के अनुभव और लोकज्ञान का निचोड़ होती हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी कहावतें बोल देते हैं, जिनमें जीवन की बड़ी सीख छिपी होती है. हालांकि नई पीढ़ी के लिए इन कहावतों का अर्थ समझना हमेशा आसान नहीं होता.

आज की राजस्थानी कहावत है - ‘हाती नीं मिलै तो कीड़ी री पूंछ पकड़ लो.’

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क्या है इस कहावत का अर्थ?

इस कहावत का सीधा अर्थ है कि यदि बड़ी सफलता या बड़ा अवसर हाथ न लगे, तो जो छोटा अवसर उपलब्ध हो, उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए. यानी परिस्थितियां हमेशा मन मुताबिक नहीं होतीं, लेकिन जो भी अवसर मिले, उसका सही उपयोग करना ही समझदारी है.

यह कहावत हमें संतोष, व्यवहारिक सोच और अवसरों का महत्व समझाती है. जीवन में हर बार बड़ी उपलब्धि हासिल हो, यह जरूरी नहीं है. ऐसे में छोटे-छोटे अवसर भी आगे बढ़ने का रास्ता खोल सकते हैं.

एक आसान उदाहरण से समझिए

मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता. ऐसे में यदि उसे छोटा व्यापार शुरू करने का मौका मिलता है और वह उसे स्वीकार कर लेता है, तो भविष्य में वही छोटा कदम बड़ी सफलता का आधार बन सकता है.

इसी तरह कोई छात्र यदि अपनी पसंदीदा नौकरी नहीं पा सके, लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र में अवसर मिल जाए, तो उसे अपनाकर अनुभव हासिल करना समझदारी मानी जाती है.

जीवन में क्यों जरूरी है यह सीख?

कई बार लोग केवल बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं और छोटे अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं. बाद में वही अवसर सफलता की सीढ़ी साबित हो सकते हैं. यह कहावत बताती है कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना और उपलब्ध विकल्पों का लाभ उठाना ही बुद्धिमानी है.

आज भी पॉपुलर है यह कहावत

भले ही समय बदल गया हो, लेकिन इस राजस्थानी कहावत की सीख आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. यह हमें सिखाती है कि जीवन में यदि बड़ी मंजिल तुरंत न मिले, तो छोटे अवसरों को पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए. क्योंकि कई बार छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता की कहानी लिखती है. यही कारण है कि राजस्थान की यह लोककहावत आज भी लोगों को व्यवहारिक जीवन का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है.