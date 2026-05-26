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गांव-ढाणी में आज भी गूंजती है ये राजस्थानी कहावत, आखिर क्यों कहा जाता है 'जात री बेटी जात नै ही जाय'

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मशहूर कहावत 'जात री बेटी जात नै ही जाय' सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि संस्कार और पहचान की गहरी सीख देती है. जानिए इस राजस्थानी कहावत का असली मतलब और गांवों में इसके इस्तेमाल की खास वजह.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 26, 2026, 02:15 PM|Updated: May 26, 2026, 02:15 PM
गांव-ढाणी में आज भी गूंजती है ये राजस्थानी कहावत, आखिर क्यों कहा जाता है 'जात री बेटी जात नै ही जाय'
Image Credit: AI Generated

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की धरती सिर्फ अपने रंग-बिरंगे पहनावे, लोकगीत और खानपान के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी कहावतों के लिए भी मशहूर रही है. गांवों की चौपाल से लेकर ढाणी के आंगन तक, हर मौके पर कोई न कोई कहावत सुनने को मिल जाती थी. ये कहावतें सिर्फ शब्द नहीं होतीं, बल्कि जीवन का अनुभव और लोक ज्ञान अपने भीतर समेटे रहती हैं. ऐसी ही एक पुरानी और चर्चित राजस्थानी कहावत है - 'जात री बेटी जात नै ही जाय.'

क्या है इस कहावत का मतलब?
इस कहावत तो बताने का मतलब है कि व्यक्ति आखिरकार अपने मूल संस्कार, स्वभाव और समाज की पहचान की ओर ही जाता है. यानी इंसान चाहे कहीं भी चला जाए, लेकिन उसकी परवरिश और उसकी जड़ों का असर हमेशा उसके साथ रहता है. साथ ही बता दें कि हर कहावत का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है. वह अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल सकता है.

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राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में यह कहावत अक्सर तब बोली जाती है, जब किसी व्यक्ति का व्यवहार या आदतें उसके परिवार या समाज जैसी ही दिखाई देती हैं. बड़े-बुजुर्ग इस कहावत के जरिए यह समझाते हैं कि इंसान अपनी मिट्टी और संस्कारों से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता.

लोक जीवन से जुड़ी गहरी सीख
अगर इस कहावत को गहराई से समझा जाए तो यह सिर्फ जाति या समाज की बात नहीं करती, बल्कि इंसान की पहचान और उसके संस्कारों की ओर इशारा करती है. जैसे किसी बच्चे को बचपन से जैसा माहौल मिलता है, वही उसके स्वभाव में उतर जाता है.

उदाहरण के तौर पर, यदि कोई बच्चा ऐसे परिवार में बड़ा होता है जहां मेहनत, ईमानदारी और अपनापन सिखाया जाता है, तो बड़े होकर उसमें वही गुण नजर आते हैं. यही कारण है कि गांवों में बुजुर्ग अक्सर इस कहावत का इस्तेमाल करके परिवार और संस्कारों की अहमियत बताते हैं.

आज भी क्यों खास हैं ऐसी कहावतें?
भले ही आज के समय में लोग आधुनिक भाषा और सोशल मीडिया की दुनिया में व्यस्त हो गए हों, लेकिन राजस्थानी कहावतों की मिठास आज भी लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़कर रखती है. ये कहावतें कम शब्दों में बड़ी बात कहने की कला सिखाती हैं.

राजस्थान के गांवों में आज भी जब कोई बुजुर्ग राजस्थानी अंदाज में ऐसी कहावत बोलता है, तो वहां का माहौल अलग ही रंग में रंग जाता है. यही वजह है कि ये कहावतें सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि राजस्थान की लोक संस्कृति और पहचान का अहम हिस्सा मानी जाती हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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