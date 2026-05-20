/सच्चा राजस्थानी ही बता सकता है इस कहावत का मतलब, अच्छे-अच्छे सूरमा बाल खुजाते रह गए!

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Rajasthani Kahavat: राजस्थान की गांव-ढाणियों में आज भी ऐसी कहावतें सुनने को मिलती हैं, जिनमें जिंदगी की बड़ी सीख छिपी होती है. बड़े-बुजुर्ग अपने अनुभव से गुस्से, धैर्य और समझदारी का फर्क बेहद आसान शब्दों में समझा देते हैं. ऐसी ही एक खास राजस्थानी कहावत आज भी लोगों को सही राह दिखाती है.
Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मिट्टी सिर्फ अपने रंग, संस्कृति और परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी कहावतों के लिए भी दुनियाभर में मशहूर रही है. गांव-ढाणियों में आज भी बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी मजेदार और ज्ञान से भरी कहावतें बोल देते हैं, जिनका मतलब समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती. हालांकि समय के साथ इन कहावतों का चलन थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन राजस्थान की जड़ों से जुड़े लोग आज भी इन्हें बड़े गर्व के साथ इस्तेमाल करते हैं.
आज की खास कहावत
आज की राजस्थानी कहावत है -
‘जीभ चालै जद रीस आवै, पग चालै जद धीरज आवै.’
पहली बार सुनने में यह कहावत थोड़ी कठिन जरूर लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ बेहद गहरा और जीवन को सही दिशा देने वाला है.
क्या है इस कहावत का मतलब?
इस कहावत का सीधा अर्थ है कि जब इंसान ज्यादा बोलता है या बहस करता है, तो गुस्सा बढ़ता है. वहीं जब वह आगे बढ़कर काम करता है, तो उसके भीतर धैर्य और शांति आती है.
यानी केवल शब्दों में उलझने से समस्या का समाधान नहीं निकलता, बल्कि कई बार रिश्तों में कड़वाहट भी बढ़ जाती है. इसके विपरीत यदि व्यक्ति शांत मन से कदम उठाए और समाधान की दिशा में काम करे, तो हालात धीरे-धीरे बेहतर होने लगते हैं.
जीवन को आसान बनाने वाली सीख
यह कहावत हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना कितना जरूरी है. अक्सर लोग गुस्से में बिना सोचे-समझे बहुत कुछ बोल देते हैं, जिससे विवाद और बढ़ जाता है. लेकिन जो व्यक्ति संयम रखकर सही दिशा में कदम बढ़ाता है, वही अंत में सफलता और सुकून दोनों हासिल करता है.
राजस्थान की यह कहावत आज के दौर में भी पूरी तरह फिट बैठती है. सोशल मीडिया और तेज भागती जिंदगी में लोग तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जबकि कई बार शांत रहकर काम करना ज्यादा समझदारी होती है.
राजस्थानी संस्कृति की अनमोल धरोहर
राजस्थानी कहावतें सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनमें वर्षों का अनुभव और लोकज्ञान छिपा हुआ है. यही वजह है कि गांवों में आज भी बुजुर्ग इन कहावतों के जरिए नई पीढ़ी को जीवन की सीख देते नजर आते हैं.
अगर आप भी ऐसी कहावतों का मतलब आसानी से समझ लेते हैं, तो मान लीजिए कि आपको राजस्थानी भाषा और संस्कृति की 'घणी' समझ है.
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