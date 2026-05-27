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घमंड पर करारा तंज है ये राजस्थानी कहावत, आज भी गांवों में खूब बोली जाती है

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मशहूर कहावत ‘जेवड़ी जलगी पण बल कोनी गयो’ का मतलब है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी घमंड नहीं जाता. गांव-ढाणियों में आज भी यह कहावत अकड़ और अहंकार पर तंज के रूप में बोली जाती है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 27, 2026, 01:20 PM|Updated: May 27, 2026, 01:20 PM
घमंड पर करारा तंज है ये राजस्थानी कहावत, आज भी गांवों में खूब बोली जाती है
Image Credit: AI Generated

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मिट्टी केवल अपनी संस्कृति, पहनावे और खानपान के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी कहावतों के लिए भी देश-दुनिया में पहचान रखती है. गांव-ढाणियों में आज भी बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी मजेदार और सीख देने वाली कहावतें बोल देते हैं, जिनका मतलब आज की युवा पीढ़ी तुरंत समझ नहीं पाती. हालांकि समय के साथ इन कहावतों का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन राजस्थान की जड़ों से जुड़े लोग आज भी इन्हें गर्व के साथ बोलते हैं.

आज की कहावत: ‘जेवड़ी जलगी पण बल कोनी गयो’

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राजस्थानी भाषा की ऐसी ही एक मशहूर कहावत है -
‘जेवड़ी जलगी पण बल कोनी गयो’

इस कहावत का हिंदी अर्थ है -
'रस्सी जल गई लेकिन उसका बल यानी अकड़ नहीं गई'

कहावत में छिपा है घमंड पर बड़ा संदेश
यह कहावत उन लोगों पर फिट बैठती है, जिनका सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी घमंड कम नहीं होता. यानी इंसान चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों न आ जाए, लेकिन उसकी अकड़ और अहंकार बना रहता है.

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग इस कहावत का इस्तेमाल अक्सर ऐसे लोगों के लिए करते हैं, जो हारने या नुकसान उठाने के बाद भी अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होते.

ऐसे समझिए यह कहावत
मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, लेकिन इसके बावजूद वह दूसरों से उसी पुराने घमंड और रौब में बात करता है. ऐसे मौके पर गांव के बुजुर्ग तुरंत बोल देते हैं - ‘जेवड़ी जलगी पण बल कोनी गयो.’ यानी हालात बदल गए, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव और अकड़ नहीं बदली.

आज भी गांवों में जिंदा है राजस्थानी ठाठ
राजस्थान के गांवों में ऐसी कहावतें केवल मजाक या ताने के लिए नहीं बोली जातीं, बल्कि इनके जरिए जीवन की बड़ी सीख दी जाती है. यही वजह है कि राजस्थानी कहावतें सुनने में भले छोटी लगें, लेकिन उनका मतलब बेहद गहरा होता है.

नई पीढ़ी को जोड़ रही पुरानी कहावतें
आज सोशल मीडिया और डिजिटल दौर में लोग फिर से राजस्थानी भाषा और कहावतों में रुचि लेने लगे हैं. कई युवा अब इन कहावतों का मतलब जानने और अपनी बोलचाल में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं. इससे राजस्थान की लोकभाषा और परंपराएं नई पीढ़ी तक पहुंच रही हैं.


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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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