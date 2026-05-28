/माथा भी पीट लें तो जल्दी नहीं बता पाएंगे इस कहावत का मतलब, है दम तो करें साबित

Rajasthani Kahavat: राजस्थान केवल वीरों की धरती ही नहीं, बल्कि अपनी रंग-बिरंगी संस्कृति, अनोखे खान-पान और मीठी बोली के लिए भी पूरी दुनिया में पहचान रखता है. यहां की राजस्थानी कहावतें जीवन के बड़े सच को बेहद आसान और मजेदार अंदाज में समझा देती हैं. पहले गांव-ढाणी में बड़े-बुजुर्ग रोजमर्रा की बातों में इन कहावतों का खूब इस्तेमाल करते थे. आज भले ही इनका चलन थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन राजस्थान की मिट्टी से जुड़े लोग अब भी इन्हें गर्व से बोलते हैं.

आज की कहावत - ‘कांकरी मार्यां कीड़ा मरे कोनी’

राजस्थानी भाषा की यह मशहूर कहावत सुनने में जितनी सरल लगती है, उसका अर्थ उतना ही गहरा है. ‘कांकरी मार्यां कीड़ा मरे कोनी’ का सीधा मतलब है कि केवल छोटी-मोटी कोशिशों से बड़े काम पूरे नहीं होते. किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत इरादों और बड़े प्रयासों की जरूरत पड़ती है.

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कहावत में छिपा जीवन का बड़ा संदेश

अगर इस कहावत को ध्यान से समझें तो यह हमें मेहनत और संघर्ष का महत्व सिखाती है. जैसे किसी बड़े पत्थर को हटाने के लिए सिर्फ छोटी कंकरी फेंक देने से काम नहीं चलता, उसी तरह जीवन में सफलता पाने के लिए आधे-अधूरे प्रयास काफी नहीं होते.



यह कहावत बताती है कि अगर इंसान पूरे मन और लगन से मेहनत करे तभी उसे सही परिणाम मिलते हैं.

रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे होती है फिट?

मान लीजिए कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहता है, लेकिन पढ़ाई सिर्फ नाममात्र की करता है. ऐसे में सफलता मिलना मुश्किल है. वहीं, जो छात्र लगातार मेहनत करता है, वही अच्छा परिणाम हासिल करता है. ठीक इसी तरह खेती, व्यापार या नौकरी- हर क्षेत्र में बड़ा मुकाम पाने के लिए निरंतर मेहनत जरूरी होती है.

गांव-ढाणी में आज भी जिंदा हैं ये कहावतें

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में आज भी बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी कहावतें बोल देते हैं, जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं. यही वजह है कि राजस्थानी कहावतें केवल भाषा का हिस्सा नहीं, बल्कि अनुभव और लोकज्ञान की अनमोल धरोहर मानी जाती हैं.

नई पीढ़ी के लिए सीख

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में यह कहावत युवाओं को एक खास संदेश देती है. अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी. केवल छोटी कोशिशों से सफलता हासिल नहीं होती. इसलिए लक्ष्य तय करें, पूरी ताकत से मेहनत करें और लगातार आगे बढ़ते रहें.