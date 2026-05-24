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दिखावे की जिंदगी जीने वालों को बड़ी सीख देती है ये राजस्थानी कहावत! मतलब बताओ तो जानें

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मशहूर कहावत ‘खा कड़बो, मत जा सरड़बो’ सादगी और संतोष का संदेश देती है. इसका मतलब है कि रूखा-सूखा खाकर भी खुश रहो, लेकिन दिखावे या कर्ज के लिए इधर-उधर मत भटको.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 24, 2026, 11:42 AM|Updated: May 24, 2026, 11:42 AM
दिखावे की जिंदगी जीने वालों को बड़ी सीख देती है ये राजस्थानी कहावत! मतलब बताओ तो जानें
Image Credit: AI Generated

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की पहचान सिर्फ यहां की रंग-बिरंगी संस्कृति, लोक संगीत और खानपान से ही नहीं होती, बल्कि यहां की कहावतें भी लोगों के बीच खास जगह रखती हैं. गांव-ढाणी में आज भी बड़े-बुजुर्ग रोजमर्रा की बातचीत में ऐसी कहावतें बोल देते हैं, जिनमें जीवन का गहरा अनुभव छिपा होता है. हालांकि आधुनिक दौर में इन कहावतों का इस्तेमाल पहले की तुलना में कम हो गया है, लेकिन आज भी राजस्थान की मिट्टी से जुड़े लोग इन्हें बड़े गर्व के साथ बोलते हैं. यही कारण है कि राजस्थानी कहावतें आज भी लोगों को अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़े रखती हैं.

राजस्थानी भाषा की आज की दिलचस्प कहावत है - ‘खा कड़बो, मत जा सरड़बो’

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यह कहावत सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसके पीछे जीवन की बड़ी सीख छिपी हुई है. इसका अर्थ है कि इंसान को अपनी हैसियत के अनुसार सादा जीवन जीना चाहिए. चाहे रूखा-सूखा खाना पड़े, लेकिन सिर्फ दिखावे या शान के लिए कर्ज लेकर इधर-उधर भटकना सही नहीं माना जाता.

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में यह कहावत खासतौर पर तब बोली जाती है, जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने या दूसरों की बराबरी करने की कोशिश करता है.

संतोष और सादगी का संदेश देती है कहावत
यह कहावत हमें संतोष और आत्मसम्मान का महत्व समझाती है. जीवन में सादा रहकर भी खुश रहा जा सकता है. राजस्थानी संस्कृति में हमेशा से मेहनत, सादगी और आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया है. यही वजह है कि पुराने समय में लोग कम संसाधनों में भी खुश रहते थे और जरूरत से ज्यादा दिखावा पसंद नहीं करते थे.

यह कहावत यह भी सिखाती है कि उधार लेकर बड़ी जिंदगी दिखाने से बेहतर है कि इंसान अपनी मेहनत और कमाई के अनुसार जीवन जिए.

सादा जीवन भी जिया जा सकता है
मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगे कपड़े, गाड़ी या बड़ी पार्टियों पर खर्च करता है. इसके लिए वह कर्ज ले लेता है और बाद में परेशान हो जाता है. वहीं दूसरा व्यक्ति सीमित साधनों में सादा जीवन जीता है, लेकिन मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है. ऐसे में बुजुर्ग अक्सर कहते हैं - ‘खा कड़बो, मत जा सरड़बो’ यानी सादा जीवन बेहतर है, लेकिन कर्ज और दिखावे के पीछे भागना ठीक नहीं.

राजस्थानी कहावतें हैं लोकज्ञान का खजाना
राजस्थान की ऐसी कहावतें केवल बोलचाल का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये पीढ़ियों के अनुभव और लोकज्ञान का अमूल्य खजाना हैं. इन कहावतों में जीवन जीने का तरीका, व्यवहार की समझ और सामाजिक मूल्यों की झलक दिखाई देती है. अगर नई पीढ़ी इन कहावतों को समझे और अपनाए, तो उन्हें जीवन के कई जरूरी सबक आसानी से मिल सकते हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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