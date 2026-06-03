/क्या आप जानते हैं इस राजस्थानी कहावत का मतलब? 99% लोग दे जाते हैं गलत जवाब

Rajasthani Kahavat: राजस्थान अपनी वीरता, संस्कृति, खान-पान और रंग-बिरंगी परंपराओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां की राजस्थानी बोली और कहावतें भी लोगों के जीवन अनुभवों और लोकज्ञान का खजाना मानी जाती हैं. भले ही आज के दौर में इन कहावतों का इस्तेमाल पहले की तुलना में कम हो गया हो, लेकिन गांव-ढाणियों में आज भी बुजुर्ग बातचीत के दौरान इन्हें बड़े गर्व और सहजता से बोलते हैं.

इन्हीं लोकप्रिय कहावतों में से एक है- ‘मां पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा-थोड़ा’ यह कहावत सुनने में जितनी सरल लगती है, इसका अर्थ उतना ही गहरा और जीवन से जुड़ा हुआ है.

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क्या है इस कहावत का अर्थ?

इस कहावत का सीधा मतलब है कि संतान में अपने माता-पिता के गुण, स्वभाव, आदतें या विशेषताएं किसी न किसी रूप में जरूर दिखाई देती हैं. चाहे वह गुण पूरी तरह से न आएं, लेकिन उनका कुछ अंश अवश्य देखने को मिलता है.

इसी तरह पुराने समय में यह माना जाता था कि घोड़े में भी उसके मालिक या उसके वंश की विशेषताओं का प्रभाव दिखाई देता है. इसलिए कहावत में माता-पिता और संतान के संबंध को बड़े रोचक तरीके से समझाया गया है.

जीवन से जुड़ा हुआ है संदेश

यह कहावत बताती है कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में परिवार और संस्कारों की अहम भूमिका होती है. बच्चे अपने माता-पिता को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं. उनकी बोलचाल, व्यवहार, मेहनत, ईमानदारी और जीवन जीने के तरीके का असर बच्चों पर पड़ता है.

अगर माता-पिता मेहनती हैं तो अक्सर बच्चों में भी मेहनत करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है. वहीं यदि परिवार में अनुशासन और अच्छे संस्कार हैं तो उनका प्रभाव अगली पीढ़ी में भी नजर आता है.

एक आसान उदाहरण से समझिए

मान लीजिए किसी परिवार में पिता एक अच्छे खिलाड़ी हैं और मां पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही हैं. ऐसे में उनके बच्चे में खेल और शिक्षा दोनों के प्रति रुचि देखने को मिल सकती है. भले ही वह माता-पिता जितना दक्ष न हो, लेकिन उनके गुणों की झलक उसमें जरूर दिखाई देगी.

आज भी प्रासंगिक है कहावत

राजस्थानी लोकजीवन की यह कहावत आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी पहले थी. बदलते समय के बावजूद यह हमें याद दिलाती है कि बच्चों पर परिवार के संस्कारों और व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ता है. यही कारण है कि राजस्थान के बुजुर्ग आज भी अवसर मिलने पर इस कहावत का उपयोग करते हैं और जीवन की बड़ी सीख सरल शब्दों में समझा देते हैं.