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हीरो जैसा चेहरा, लेकिन काम जीरो? राजस्थानी कहावत ने दे दिया करारा जवाब

Rajasthani Kahavat: ‘मीनख री कीमत काम सूं होवै, चाम सूं कोनी’ राजस्थानी कहावत इंसानियत और अच्छे कर्मों की सीख देती है. इसका मतलब है कि व्यक्ति की पहचान उसके काम और व्यवहार से होती है, न कि रंग-रूप या बाहरी दिखावे से.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 22, 2026, 01:32 PM|Updated: May 22, 2026, 01:32 PM
हीरो जैसा चेहरा, लेकिन काम जीरो? राजस्थानी कहावत ने दे दिया करारा जवाब
Image Credit: AI Generated

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मिट्टी सिर्फ अपनी संस्कृति, पहनावे और खानपान के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी कहावतों के लिए भी देश-दुनिया में मशहूर है. गांव-ढाणी की चौपालों से लेकर घर-आंगन तक, हर मौके पर बड़े-बुजुर्ग बातों ही बातों में ऐसी कहावत बोल देते हैं, जिनमें जिंदगी का गहरा अनुभव छिपा होता है.

भले ही आज के दौर में इन कहावतों का इस्तेमाल पहले की तुलना में कम हो गया हो, लेकिन राजस्थान की जड़ों से जुड़े लोग आज भी इन्हें बड़े गर्व से बोलते हैं. खास बात यह है कि इन कहावतों में कम शब्दों में बड़ी सीख छिपी होती है.

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आज की कहावत क्या कहती है?
आज की राजस्थानी कहावत है - ‘मीनख री कीमत काम सूं होवै, चाम सूं कोनी.’ इसका सीधा अर्थ है कि इंसान की पहचान उसके काम, गुण और व्यवहार से होती है, न कि उसके रंग-रूप या बाहरी दिखावे से. राजस्थानी भाषा में “मीनख” का मतलब इंसान, “काम” का मतलब गुण या कर्म और “चाम” का मतलब चमड़ी या बाहरी रूप होता है. यानी किसी व्यक्ति की असली कीमत उसके कर्मों से तय होती है.

बाहरी दिखावे नहीं, कर्म सबसे बड़ी पहचान
यह कहावत हमें सिखाती है कि सुंदर चेहरा या महंगे कपड़े किसी इंसान को महान नहीं बनाते. असली सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है, जो अच्छे काम करता है, दूसरों की मदद करता है और अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतता है. गांवों में अक्सर बुजुर्ग यह कहावत तब बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी को उसके पहनावे, रंग या रूप के आधार पर आंकने लगता है. तब बड़े-बुजुर्ग समझाते हैं कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है.

एक छोटी-सी मिसाल से समझिए
मान लीजिए दो लोग हैं. एक व्यक्ति दिखने में बेहद आकर्षक है, लेकिन उसका व्यवहार खराब है और वह किसी की मदद नहीं करता. वहीं दूसरा व्यक्ति साधारण दिखता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमेशा लोगों के काम आता है. ऐसे में समाज किसे ज्यादा सम्मान देगा? जाहिर सी बात है कि लोग उसी व्यक्ति को पसंद करेंगे, जिसका व्यवहार अच्छा होगा. यही सीख यह कहावत देती है.

नई पीढ़ी को जोड़ रही पुरानी कहावतें
आज सोशल मीडिया और आधुनिक जीवनशैली के दौर में राजस्थानी कहावतों का चलन भले कम हुआ हो, लेकिन इनमें छिपी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है. यही वजह है कि नई पीढ़ी को भी इन कहावतों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

राजस्थानी कहावतें सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाती हैं. “मीनख री कीमत काम सूं होवै, चाम सूं कोनी” भी ऐसी ही कहावत है, जो इंसानियत और अच्छे कर्मों की अहमियत बताती है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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