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बिना बड़े बुजुर्गों से पूछे बताएं इस कहावत का मतलब, देखें कितनी घणी समझ है थारी?

Rajasthani Kahavat: ‘घर का जोगी जोगणा, आन गाम का सिद्ध’ राजस्थानी कहावत का मतलब है कि लोग अपने घर या आसपास के गुणी व्यक्ति की कद्र नहीं करते, जबकि बाहर के कम गुणी व्यक्ति को भी महान मान लेते हैं. यह कहावत समाज की सोच और व्यवहार पर गहरी सीख देती है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 29, 2026, 02:06 PM|Updated: May 29, 2026, 02:06 PM
बिना बड़े बुजुर्गों से पूछे बताएं इस कहावत का मतलब, देखें कितनी घणी समझ है थारी?
Image Credit: AI Generated

Rajasthani Kahavat: राजस्थान अपनी वीरता, रंग-बिरंगी संस्कृति, स्वादिष्ट खान-पान और खास बोलचाल के लिए पूरे देश में अलग पहचान रखता है. यहां की लोकभाषा में ऐसी अनगिनत कहावतें प्रचलित हैं, जो कम शब्दों में जीवन की बड़ी सीख दे जाती हैं. भले ही आज के दौर में इन कहावतों का उपयोग पहले की तुलना में कम हो गया हो, लेकिन गांव-ढाणियों में आज भी बुजुर्ग इन्हें बड़े गर्व और ठाठ से बोलते नजर आते हैं.

आज की खास राजस्थानी कहावत है - ‘घर का जोगी जोगणा, आन गाम का सिद्ध’.

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क्या है इस कहावत का मतलब?
इस कहावत का अर्थ है कि लोग अक्सर अपने घर या आसपास के गुणी व्यक्ति की कद्र नहीं करते, लेकिन बाहर से आए कम गुणी व्यक्ति को भी बहुत बड़ा मान लेते हैं. यह कहावत इंसानी स्वभाव को बहुत सरल तरीके से समझाती है. कई बार जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, उनके ज्ञान, मेहनत या प्रतिभा को हम सामान्य मान लेते हैं. वहीं, बाहर से आने वाला व्यक्ति चाहे उतना योग्य न भी हो, फिर भी लोग उसकी ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं.

कहावत में छिपी गहरी सीख
यह कहावत हमें सिखाती है कि अपने आसपास मौजूद प्रतिभा और गुणों को पहचानना बेहद जरूरी है. अक्सर देखा जाता है कि परिवार, गांव या अपने क्षेत्र के लोगों की काबिलियत को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि बाहर के लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है.

उदाहरण के तौर पर यदि किसी गांव का शिक्षक वर्षों से बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हो, तो लोग उसकी मेहनत को सामान्य मान लेते हैं. लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति एक-दो दिन के लिए आकर भाषण दे दे, तो उसकी खूब तारीफ होने लगती है. ऐसे समय में बड़े-बुजुर्ग यही कहावत बोलते हैं - “घर का जोगी जोगणा, आन गाम का सिद्ध.”

गांवों में आज भी सुनाई देती हैं ऐसी कहावतें
राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग बातचीत के दौरान ऐसी कहावतों का खूब इस्तेमाल करते हैं. ये कहावतें केवल मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को भी सामने लाती हैं.

बुजुर्ग अक्सर नई पीढ़ी को इन कहावतों के जरिए समझाते हैं कि अपने लोगों और उनकी मेहनत की कद्र करनी चाहिए. यही कारण है कि राजस्थानी कहावतें आज भी लोकजीवन में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं.

राजस्थानी भाषा की अनमोल विरासत
राजस्थानी कहावतें प्रदेश की संस्कृति और लोकज्ञान की धरोहर हैं. इनमें जीवन के अनुभव, रिश्तों की समझ और समाज की सच्चाई बेहद रोचक अंदाज में देखने को मिलती है. नई पीढ़ी यदि इन कहावतों को समझे और अपनाए, तो वह अपनी संस्कृति और भाषा से और गहराई से जुड़ सकती है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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