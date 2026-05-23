/राजस्थान की ये वायरल कहावत सुनकर लोग गूगल पर खोज रहे मतलब! आपको पता है?

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मिट्टी सिर्फ अपनी संस्कृति, पहनावे और खानपान के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी कहावतों के लिए भी दुनियाभर में मशहूर रही है. गांव-ढाणियों में आज भी बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी कहावतें बोल देते हैं, जिनका मतलब आज की युवा पीढ़ी तुरंत समझ नहीं पाती.

पहले के समय में ये कहावतें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं. लोग इन्हीं के जरिए सीख, अनुभव और जीवन की समझ एक-दूसरे तक पहुंचाते थे. हालांकि अब इनका चलन पहले की तुलना में कम हो गया है, लेकिन राजस्थान की जड़ों से जुड़े लोग आज भी इन कहावतों का खूब इस्तेमाल करते हैं.

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क्या है आज की राजस्थानी कहावत?

आज की मशहूर राजस्थानी कहावत है- ‘रोवतड़ा जावै, जका मूवा री खबर लावै.’ यह कहावत सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसके पीछे गहरी जीवन सीख छिपी हुई है.

कहावत का क्या है मतलब?

इस कहावत का सीधा अर्थ है कि जो व्यक्ति खुद रोते हुए या उदास मन से कहीं जाता है, वह अक्सर बुरी खबर ही लेकर आता है.

अगर इसे गहराई से समझें तो यह कहावत इंसान की सोच और उसके व्यवहार पर आधारित है. इसका संदेश यह है कि जो लोग किसी काम की शुरुआत ही नकारात्मक सोच, डर या निराशा के साथ करते हैं, वे अच्छे परिणाम हासिल नहीं कर पाते. यानी अगर मन में उत्साह और भरोसा नहीं होगा, तो सफलता मिलना भी मुश्किल हो जाता है.

रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे फिट बैठती है ये कहावत?

मान लीजिए किसी छात्र को परीक्षा से पहले ही यह लगने लगे कि वह फेल हो जाएगा, तो उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है. ऐसे में वह पूरी मेहनत भी नहीं कर पाता और परिणाम भी खराब आ सकता है.

इसी तरह अगर कोई व्यापारी हर समय नुकसान के डर में ही काम करे, तो वह नए मौके लेने से बचता है और आगे नहीं बढ़ पाता. राजस्थान के बुजुर्ग इसी अनुभव को सरल भाषा में इस कहावत के जरिए समझाते थे.

लोकभाषा की कहावतें आज भी देती हैं सीख

राजस्थानी कहावतें सिर्फ मजेदार संवाद नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के गहरे अनुभवों का निचोड़ मानी जाती हैं. यही वजह है कि आज भी गांवों में बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान ऐसी कहावतों का इस्तेमाल कर नई पीढ़ी को सीख देने का काम करते हैं. ‘रोवतड़ा जावै, जका मूवा री खबर लावै’ भी ऐसी ही कहावत है, जो सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का महत्व बताती है.

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