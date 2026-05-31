/क्या आप राजस्थानी जानते हैं? बताइए इस कहावत का अर्थ

Rajasthani Kahavat: राजस्थान केवल अपनी वीरता, संस्कृति और परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी और दिलचस्प कहावतों के लिए भी जाना जाता है. यहां की लोकभाषा में ऐसी अनेक कहावतें प्रचलित हैं, जिनमें जीवन के बड़े अनुभव और गहरी सीख छिपी होती है. हालांकि समय के साथ इन कहावतों का उपयोग कम हुआ है, लेकिन आज भी गांव-ढाणियों में बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान इनका इस्तेमाल करते नजर आ जाते हैं.

आज की कहावत: 'टको नीं गांठ में, बाबा थानै राम-राम'

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राजस्थान की चर्चित कहावतों में से एक है- 'टको नीं गांठ में, बाबा थानै राम-राम'.

पहली बार सुनने पर यह कहावत थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ बेहद सरल और जीवन की सच्चाई को दर्शाने वाला है.

क्या है इस कहावत का अर्थ?

इस कहावत का सीधा मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो समाज में उसकी पूछ-परख कम हो जाती है. गरीब व्यक्ति को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और उसकी उतनी इज्जत नहीं होती जितनी संपन्न व्यक्ति की होती है.

सरल शब्दों में कहें तो जेब में पैसा न हो तो कोई इज्जत नहीं करता, गरीब को कोई नहीं पूछता.

समाज की सच्चाई को दिखाती है कहावत

यह कहावत समाज के उस व्यवहार को उजागर करती है, जहां कई बार व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से ज्यादा उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाता है. हालांकि यह हर जगह और हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती, लेकिन लोकजीवन के अनुभवों से निकली यह कहावत सामाजिक वास्तविकता की ओर संकेत जरूर करती है.

गरीब व्यक्ति की ओर कम ध्यान दिया जाता

मान लीजिए किसी गांव में दो व्यक्ति रहते हैं. एक आर्थिक रूप से संपन्न है और दूसरा गरीब है. किसी सामाजिक कार्यक्रम में अमीर व्यक्ति के आने पर लोग उसका स्वागत करने दौड़ पड़ते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति की ओर कम ध्यान दिया जाता है. ऐसी परिस्थितियों को देखकर बुजुर्ग अक्सर मुस्कुराते हुए कहते हैं - 'टको नीं गांठ में, बाबा थानै राम-राम.'

राजस्थानी भाषा की मिठास और सीख

राजस्थानी कहावतों की खास बात यह है कि वे कम शब्दों में बड़ी बात कह देती हैं. यही कारण है कि पीढ़ियों से ये कहावतें लोकजीवन का हिस्सा बनी हुई हैं. इनमें केवल हास्य या व्यंग्य ही नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ और सामाजिक अनुभव भी छिपे होते हैं.

अगर आप इस कहावत का अर्थ समझ गए हैं, तो निश्चित रूप से आपको राजस्थानी भाषा और संस्कृति की अच्छी समझ है.