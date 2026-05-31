Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /क्या आप राजस्थानी जानते हैं? बताइए इस कहावत का अर्थ

क्या आप राजस्थानी जानते हैं? बताइए इस कहावत का अर्थ

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मशहूर कहावत 'टको नीं गांठ में, बाबा थानै राम-राम' समाज की एक गहरी सच्चाई को दर्शाती है. इसका अर्थ है कि जेब में पैसा न हो तो लोग सम्मान और महत्व कम देते हैं. जानिए इस कहावत का पूरा मतलब और इसके पीछे छिपी सीख.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: May 31, 2026, 02:09 PM|Updated: May 31, 2026, 02:09 PM
क्या आप राजस्थानी जानते हैं? बताइए इस कहावत का अर्थ
Image Credit: AI Generated

Rajasthani Kahavat: राजस्थान केवल अपनी वीरता, संस्कृति और परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी और दिलचस्प कहावतों के लिए भी जाना जाता है. यहां की लोकभाषा में ऐसी अनेक कहावतें प्रचलित हैं, जिनमें जीवन के बड़े अनुभव और गहरी सीख छिपी होती है. हालांकि समय के साथ इन कहावतों का उपयोग कम हुआ है, लेकिन आज भी गांव-ढाणियों में बड़े-बुजुर्ग बातचीत के दौरान इनका इस्तेमाल करते नजर आ जाते हैं.

आज की कहावत: 'टको नीं गांठ में, बाबा थानै राम-राम'

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान की चर्चित कहावतों में से एक है- 'टको नीं गांठ में, बाबा थानै राम-राम'.

पहली बार सुनने पर यह कहावत थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ बेहद सरल और जीवन की सच्चाई को दर्शाने वाला है.

क्या है इस कहावत का अर्थ?
इस कहावत का सीधा मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो समाज में उसकी पूछ-परख कम हो जाती है. गरीब व्यक्ति को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और उसकी उतनी इज्जत नहीं होती जितनी संपन्न व्यक्ति की होती है.

सरल शब्दों में कहें तो जेब में पैसा न हो तो कोई इज्जत नहीं करता, गरीब को कोई नहीं पूछता.

समाज की सच्चाई को दिखाती है कहावत
यह कहावत समाज के उस व्यवहार को उजागर करती है, जहां कई बार व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से ज्यादा उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाता है. हालांकि यह हर जगह और हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती, लेकिन लोकजीवन के अनुभवों से निकली यह कहावत सामाजिक वास्तविकता की ओर संकेत जरूर करती है.

गरीब व्यक्ति की ओर कम ध्यान दिया जाता
मान लीजिए किसी गांव में दो व्यक्ति रहते हैं. एक आर्थिक रूप से संपन्न है और दूसरा गरीब है. किसी सामाजिक कार्यक्रम में अमीर व्यक्ति के आने पर लोग उसका स्वागत करने दौड़ पड़ते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति की ओर कम ध्यान दिया जाता है. ऐसी परिस्थितियों को देखकर बुजुर्ग अक्सर मुस्कुराते हुए कहते हैं - 'टको नीं गांठ में, बाबा थानै राम-राम.'

राजस्थानी भाषा की मिठास और सीख
राजस्थानी कहावतों की खास बात यह है कि वे कम शब्दों में बड़ी बात कह देती हैं. यही कारण है कि पीढ़ियों से ये कहावतें लोकजीवन का हिस्सा बनी हुई हैं. इनमें केवल हास्य या व्यंग्य ही नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ और सामाजिक अनुभव भी छिपे होते हैं.

अगर आप इस कहावत का अर्थ समझ गए हैं, तो निश्चित रूप से आपको राजस्थानी भाषा और संस्कृति की अच्छी समझ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं मजेदार और रोचक राजस्थानी कहावतें और उनका हिंदी अर्थ. राजस्थान की हर खबर आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Dungarpur: घर में अकेली थी महिला, चाकू दिखाकर घुसे बदमाश... फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया

ट्रेंडिंग न्यूज़

अलवर में 25 फीट गहरे खेत में पलटी राजस्थान रोडवेज, बस में सवार थे 42 से अधिक यात्री

Photos: राजस्थान में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, गिरे पेड़ और 92 बिजली पोल धराशायी, मची अफरा-तफरी

भयंकर गर्मी का देसी तोड़! पेट को रखे ठंडा-ठंडा कूल-कूल, आजमाएं दादी-नानी वाली यह खास रेसिपी

बारिश आते ही जन्नत बन जाता है राजस्थान, इन जगहों पर मिलता है स्वर्ग जैसा सुकून!

मुंह का कम खुलना और बार-बार छाले हो सकते हैं कैंसर के संकेत, डॉक्टरों ने दी बड़ी सलाह

क्या आपने सुना है पालर पानी का नाम? रेगिस्तान में सदियों से बुझा रहा प्यास

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

राजस्थान में दिन में अंधेरा, शाम को हुई भारी बारिश, आने वाले 3 घंटों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट

बीकानेर में रेत का रौद्र तांडव! विशाल बवंडर ने दिन को बनाया रात, Watch Video

राजस्थान में नौतपा के बीच बिगड़ा मौसम का मिजाज, बादल गरजने के साथ होगी भारी से अति भारी बारिश!

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 8 जिलों में रेड अलर्ट, पीली और काली आंधी के लिए रहें तैयार, घर से निकलने से पढ़े IMD की चेतावनी

आज इन जिलों को झमाझम भिगोएंगे काले बदरा, वज्रपात से भी बचने का रखें इंतजाम!

Rajasthan News: पांडुपोल हनुमान मंदिर, जहां भीम ने गदा मारकर बनाया था पहाड़ों के बीच रास्ता, जानें पूरी कहानी

सराफा बाजार में टूटा रिकॉर्ड, औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम! जानें ताज भाव

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

IPS अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट वायरल, बताया अपराधी के लिए जेल से भी भयानक क्या है?

राजस्थान में आंधी-तूफान का तांडव, रूह कंपाने वाला नजारा आया सामने, देखें खौफनाक Videos

अगले 3 घंटे बेहद अहम, इन जिलों में मेघगर्जन और बारिश का खतरा

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

चूरू में प्रकृति ने दिखाया 'तांडव'! दोपहर 2 बजे छा गया अंधेरा और धूल से ढक गया आसमान

विदेश भेजने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी! चूरू के 60 से ज्यादा लोग बने धोखाधड़ी का शिकार

1 जून से RTO में बड़ा धमाका! दलालों की दुकान होगी बंद, परिवहन विभाग का सख्त आदेश

Rajasthan Weather: अगले 3 घंटे भारी! चित्तौड़गढ़-बीकानेर और नागौर समेत 7 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

बाजार खुलते ही ढेर हुआ सोना, जयपुर में धड़ाम हुए गोल्ड के दाम, जानें सर्राफा बाजार के ताजा रेट

घर के अंदर बहाया गया खून, सिर्फ 1 KM दूर जलती मिली एक ही परिवार के 4 लोग की लाशें, पढ़ें क्राइम स्टोरी

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा! बस-कार की टक्कर में उड़े परखच्चे, 4 की मौके पर मौत

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

राजस्थान में मौसम का तूफानी यू-टर्न! जयपुर-दौसा समेत 19 जिलों में बारिश और ओलवृष्टि का अलर्ट

Rajasthan Weather: चित्तौड़गढ़ में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश, कई क्षेत्रों में बिजली गुल, पढ़ें पूरी अपडेट

RPSC Lecturer Exam 2025: राजस्थान में प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आज से, धुंधली फोटो वाले आधार कार्ड पर आयोग का बड़ा निर्देश

दिल्ली-मुंबई के ब्रांड्स भी पड़ जाएंगे फीके, राजस्थान के इन बाजारों में मिलेगा सबसे यूनिक वेडिंग ड्रेस!

राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

Tags:
Rajasthani Kahavat

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भाई-भतीजावाद पर करारा व्यंग्य! राजस्थान की यह कहावत आज भी है पूरी तरह फिट

भाई-भतीजावाद पर करारा व्यंग्य! राजस्थान की यह कहावत आज भी है पूरी तरह फिट

Rajasthani Kahavat
2

झुंझुनूं बनेगा नया वाइल्डलाइफ टूरिज्म हब, बीड़-बांसियाल रिजर्व में फिर दौड़ेंगी सफारी गाड़ियां

Jhunjhunu News
3

क्या आप राजस्थानी जानते हैं? बताइए इस कहावत का अर्थ

Rajasthani Kahavat
4

Dungarpur: घर में अकेली थी महिला, चाकू दिखाकर घुसे बदमाश... फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया

Dungarpur News
5

टोंक के देवली में शहीद स्मारक पर हमला, अज्ञात लोगों ने तोड़ी 50 फीट लंबी दीवार

Tonk News