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गांव के बुजुर्ग क्यों बोलते हैं ‘आपणै मऱ्यां बिना सरग कुण देख्यो है’? जानिए असली मतलब

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की गांव-ढाणियों में आज भी ऐसी कहावतें सुनने को मिलती हैं, जिनमें जिंदगी की बड़ी सीख छिपी होती है. बड़े-बुजुर्ग अपने अनुभव से गुस्से, धैर्य और समझदारी का फर्क बेहद आसान शब्दों में समझा देते हैं. राजस्थान की मशहूर कहावत ‘आपणै मऱ्यां बिना सरग कुण देख्यो है’ आज भी गांव-ढाणियों में खूब बोली जाती है. जानिए इसका गहरा अर्थ और जिंदगी से जुड़ा बड़ा संदेश.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 21, 2026, 09:46 AM|Updated: May 21, 2026, 09:46 AM
गांव के बुजुर्ग क्यों बोलते हैं ‘आपणै मऱ्यां बिना सरग कुण देख्यो है’? जानिए असली मतलब
Image Credit: AI Generated

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मिट्टी सिर्फ अपनी संस्कृति, पहनावे और खानपान के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी और दिलचस्प कहावतों के लिए भी दुनियाभर में मशहूर है. गांवों की चौपाल से लेकर ढाणी तक, बड़े-बुजुर्ग अक्सर बातचीत के बीच ऐसी कहावतें बोल देते हैं, जिनमें जिंदगी का बड़ा अनुभव छिपा होता है. हालांकि आधुनिक दौर में इन कहावतों का इस्तेमाल पहले की तुलना में कम हो गया है, लेकिन आज भी राजस्थान की जड़ों से जुड़े लोग इन्हें बड़े गर्व और ठाठ के साथ बोलते हैं.

कई बार नई पीढ़ी इन कहावतों को सुन तो लेती है, लेकिन उनका असली मतलब समझ नहीं पाती. यही वजह है कि ऐसी कहावतों को समझना सिर्फ भाषा सीखना नहीं बल्कि राजस्थानी लोकजीवन और सोच को जानना भी है.

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आज की चर्चित राजस्थानी कहावत है- ‘आपणै मऱ्यां बिना सरग कुण देख्यो है’. इसका हिंदी में अर्थ है कि खुद के मरे बिना स्वर्ग किसने देखा है.

पहली बार सुनने पर यह कहावत थोड़ी कठिन या मजाकिया लग सकती है, लेकिन इसके पीछे जीवन का बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है.

क्या है इस कहावत का असली मतलब?
इस कहावत का सीधा अर्थ यह है कि किसी भी काम का अनुभव पाने या उसका परिणाम देखने के लिए व्यक्ति को खुद मेहनत करनी पड़ती है. केवल दूसरों की बातों पर भरोसा करके या दूर से कल्पना करके सफलता हासिल नहीं की जा सकती यानी अगर कोई व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहता है, तो उसे खुद संघर्ष करना होगा. बिना प्रयास किए केवल उम्मीद करने से कुछ हासिल नहीं होता.

रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होती है यह कहावत?
मान लीजिए कोई छात्र बिना पढ़ाई किए अच्छे नंबर आने की उम्मीद करे, तो यह संभव नहीं है. उसी तरह कोई व्यक्ति बिना मेहनत किए व्यापार में सफलता या नौकरी में तरक्की नहीं पा सकता. ऐसे समय में बड़े-बुजुर्ग अक्सर यह कहावत बोलते हैं.

गांवों में जब कोई युवा सिर्फ सपने देखता है लेकिन काम करने से बचता है, तब बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते हैं- ‘आपणै मऱ्यां बिना सरग कुण देख्यो है.’ यानी मेहनत किए बिना फल नहीं मिलता.

राजस्थानी कहावतें सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव हैं
राजस्थान की कहावतें केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनीं बल्कि ये पीढ़ियों के अनुभव और जीवन की सीख को सरल भाषा में समझाने का तरीका हैं. कम शब्दों में बड़ी बात कह देना राजस्थानी बोली की खासियत रही है. इसी वजह से आज भी गांव-ढाणियों में ये कहावतें लोगों की बातचीत का अहम हिस्सा हैं और नई पीढ़ी को जीवन का व्यावहारिक ज्ञान देती रहती हैं.

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यह भी पढ़ें:गांव-ढाणी में आज भी बोली जाती है ये कहावत, मतलब बताओ तो जानें कितने ज्ञानी हो?

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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