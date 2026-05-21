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सच छुपाने वालों पर करारा तंज है राजस्थान की ये मशहूर कहावत, खोल दी इंसानी फितरत

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की गांव-ढाणियों में आज भी ऐसी कहावतें सुनने को मिलती हैं, जिनमें जिंदगी की बड़ी सीख छिपी होती है. बड़े-बुजुर्ग अपने अनुभव से गुस्से, धैर्य और समझदारी का फर्क बेहद आसान शब्दों में समझा देते हैं. ऐसी ही एक खास राजस्थानी कहावत आज भी लोगों को सही राह दिखाती है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 21, 2026, 12:45 PM|Updated: May 21, 2026, 12:45 PM
सच छुपाने वालों पर करारा तंज है राजस्थान की ये मशहूर कहावत, खोल दी इंसानी फितरत
Image Credit: AI Generated

Rajasthani Kahavat: राजस्थान की मिट्टी सिर्फ अपने रंग, लोकगीत और परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मजेदार और गहरी बात कहने वाली कहावतों के लिए भी दुनियाभर में मशहूर है. गांवों की चौपाल से लेकर ढाणी की बैठकों तक, यहां के बड़े-बुजुर्ग अक्सर ऐसी कहावतें बोल देते हैं जिनमें जिंदगी का बड़ा ज्ञान छिपा होता है. भले ही आजकल इन कहावतों का चलन थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन राजस्थान की जड़ों से जुड़े लोग आज भी बातचीत में इनका खूब इस्तेमाल करते हैं.

इन्हीं मशहूर कहावतों में से एक है ‘ऊंट री चोरी और झुक्या-झुक्या’. सुनने में यह कहावत जितनी मजेदार लगती है, इसका मतलब उतना ही गहरा और व्यंग्यात्मक है.

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क्या है इस कहावत का अर्थ?
इस कहावत का शाब्दिक मतलब है कि ऊंट जैसी बड़ी चीज़ की चोरी करना और फिर उसे छिपाने के लिए झुक-झुककर चलना. अब सोचिए, ऊंट जैसा विशाल जानवर भला कैसे छिप सकता है? चाहे चोर कितना भी झुककर चले, लोगों की नजर उस पर पड़ ही जाएगी. यही वजह है कि इस कहावत का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब कोई व्यक्ति ऐसा बड़ा गलत काम कर देता है जिसे छुपाना लगभग नामुमकिन हो. इसके बावजूद वह व्यक्ति अपनी गलती को छिपाने की नाकाम कोशिश करता रहता है.

जिंदगी की बड़ी सीख देती है यह कहावत
राजस्थानी कहावतें सिर्फ हंसी-मजाक के लिए नहीं होतीं, बल्कि उनमें जिंदगी की गहरी सीख भी छिपी होती है. यह कहावत बताती है कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता. अगर कोई व्यक्ति खुली आंखों से दिखने वाली बात को भी छुपाने की कोशिश करे, तो वह खुद ही मजाक का पात्र बन जाता है.

गांवों में अक्सर बुजुर्ग इस कहावत का इस्तेमाल तब करते हैं, जब कोई व्यक्ति साफ गलती करने के बाद भी मासूम बनने की कोशिश करे. यानी गलती इतनी बड़ी हो कि हर कोई समझ जाए, लेकिन फिर भी इंसान अनजान बनने का नाटक करता रहे.

आज भी गांवों में जिंदा है राजस्थानी ठाठ
राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसी कहावतें रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा हैं. खेतों, चौपालों और चाय की दुकानों पर बैठे बुजुर्ग जब इन्हें अपने खास अंदाज में बोलते हैं, तो माहौल ही अलग हो जाता है. नई पीढ़ी भले इनका मतलब तुरंत न समझ पाए, लेकिन एक बार अर्थ जान लेने के बाद ये कहावतें हमेशा याद रह जाती हैं.

दरअसल, यही राजस्थानी भाषा की खूबसूरती है कि कम शब्दों में बड़ी बात कह देना.

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यह भी पढ़ें:गांव के बुजुर्ग क्यों बोलते हैं ‘आपणै मऱ्यां बिना सरग कुण देख्यो है’? जानिए असली मतलब

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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