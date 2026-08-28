/Raksha Bandhan: भाई-बहन के झगड़े होंगे खत्म? रक्षाबंधन पर सीकर के इस प्रसिद्ध मंदिर में साथ करें दर्शन, जानिए क्या है पौराणिक मान्यता

Jeen Mata Temple: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. इस मौके पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है. राजस्थान में एक ऐसा मंदिर भी है, जिसका संबंध खास तौर पर भाई-बहन के रिश्ते से जोड़ा जाता है.



सीकर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी की तलहटी में जीण माता मंदिर स्थित है. वहीं, मंदिर से करीब 14 किलोमीटर दूर हर्ष पहाड़ की चोटी पर हर्षनाथ भैरव मंदिर है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, जीण माता और हर्षनाथ भैरव भाई-बहन हैं. इसलिए दोनों स्थानों के दर्शन को भाई-बहन के रिश्ते के लिए खास माना जाता है.

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आज भी निभाई जाती है राखी की परंपरा

जीण माता मंदिर के मुख्य पुजारी विनय के अनुसार, आज भी रक्षाबंधन पर जीण माता की ओर से उनके भाई हर्ष के लिए राखी भेजी जाती है. मंदिर के पुजारी इस राखी को हर्ष पर्वत स्थित हर्षनाथ भैरव मंदिर लेकर जाते हैं. वहां मंदिर के पुजारी हर्षनाथ भैरव को राखी बांधते हैं.

मान्यता है कि भाई-बहन अगर दोनों मंदिरों में साथ जाकर पूजा-अर्चना करें तो उनके बीच का मनमुटाव दूर होता है और रिश्ते में प्रेम बना रहता है. इसी विश्वास के चलते रक्षाबंधन और नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.



जीण और हर्ष की कहानी

इतिहासकार ईश्वर चंद्र राठौर के मुताबिक, लोक मान्यता में जीण और हर्ष को भाई-बहन बताया गया है. दोनों चूरू जिले के घांघू गांव के रहने वाले थे. बचपन में माता-पिता के निधन के बाद बड़े भाई हर्ष ने जीण की देखभाल की.



बड़े होने पर हर्ष की शादी हुई. बताया जाता है कि भाई-बहन के बीच गहरे प्रेम को लेकर हर्ष की पत्नी नाराज रहती थीं. एक दिन जीण और उनकी भाभी के बीच इसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद जीण घर छोड़कर सीकर की रैवासा पहाड़ियों में चली गईं और तपस्या करने लगीं. भाई हर्ष भी उनके पीछे पहाड़ों में पहुंच गए.



तपस्या के बाद बने देवी-देवता

लोककथा के अनुसार, कई वर्षों की तपस्या के बाद माता दुर्गा ने जीण को दर्शन देकर देवी होने का वरदान दिया. वहीं, भगवान शिव ने हर्ष को भैरव बनने का वरदान दिया. इसके बाद जीण माता और हर्षनाथ भैरव की पूजा होने लगी.



इसी पौराणिक मान्यता के कारण आज भी दोनों मंदिरों को भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है. रक्षाबंधन पर यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु भाई-बहन के रिश्ते में सुख, प्रेम और आपसी समझ की कामना करते हैं.

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