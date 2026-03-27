राम मंदिर में केक काटकर मनाया गया राम जन्मोत्सव, महाआरती में उमड़ा जनसैलाब

Ram Navami 2026: सीकर जिले के नीमकाथाना में राम नवमी के पावन अवसर पर भूदोली रोड स्थित राम मंदिर में भव्य रूप से राम जन्मोत्सव मनाया गया. धार्मिक कार्यक्रमों और महाआरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बन गया.

मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और दो दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं. राम जन्मोत्सव के दिन सबसे पहले महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया. इसके बाद मंदिर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में केक काटकर उत्सव मनाया गया.

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मंदिर प्रांगण में भजन-कीर्तन हुए और “जय श्री राम” के जयकारों से वातावरण गूंज उठा. इस दौरान भक्त शंकर चेतानी ने मंदिर के महंत सत्यनारायण शर्मा को एक कार भेंट कर विशेष सम्मान दिया. मंदिर के महंत सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही माता कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम का जन्म हुआ था.

यह दिन अयोध्या सहित पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु के सातवें अवतार के रूप में श्री राम की पूजा की जाती है. इस दिन भगवान राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की भी विधि-विधान से पूजा का विशेष महत्व है.

