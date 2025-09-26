अवैध वसूली और मारपीट से बौखलाए वाहन चालक, विरोध में लगाया जाम, श्याम भक्त हुए परेशान

Sikar Crime News: सीकर के रींगस में रेलवे स्टेशन के पास वाहन चालकों से अवैध वसूली और मारपीट के विरोध में खाटू मोड़ पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया, जिससे खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हुई. चालकों ने बदमाशों पर हफ्ता वसूली और गाड़ी तोड़ने की धमकी के आरोप लगाए.
Khatu Shyam News: सीकर जिले के रींगस में रेलवे स्टेशन के आसपास खड़े वाहनों के चालकों से अवैध वसूली और मारपीट के विरोध में वाहन चालकों ने खाटू मोड़ पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया. इस हंगामे से खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर की ओर जाने वाले भक्त रींगस रेलवे जंक्शन पर उतरकर टैम्पो और सवारी गाड़ियों से मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन अवैध वसूली ने उनकी यात्रा को मुश्किल बना दिया.
वाहन चालकों ने लगाए गंभीर आरोप
वाहन चालक विकास फोगावट ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से आधा दर्जन बदमाश प्रवृत्ति के युवक खाटू श्याम जी रूट पर चलने वाले वाहनों से अवैध वसूली कर रहे हैं. वसूली न देने पर ये युवक मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकियां देते हैं. एक अन्य चालक उम्मेद निठारवाल ने आरोप लगाया कि कुछ युवक संगठित होकर हफ्ता वसूली की मांग करते हैं और मना करने पर गाड़ियों के शीशे तोड़ने की धमकी देते हैं.
श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी
खाटू श्याम जी मंदिर की यात्रा के लिए रींगस रेलवे जंक्शन एक प्रमुख पड़ाव है. यहां से भक्त सवारी गाड़ियों और टैम्पो के जरिए मंदिर पहुंचते हैं. लेकिन अवैध वसूली और मारपीट की घटनाओं ने न केवल चालकों, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. प्रदर्शन के दौरान जाम के कारण कई भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ा.
पुलिस से कार्रवाई की मांग
वाहन चालकों ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल उनकी आजीविका को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि खाटू श्याम जी की धार्मिक यात्रा को भी बाधित कर रही हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
