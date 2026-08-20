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सीकर में सड़कों से गायब हुए नेताओं के चेहरे! रींगस में आचार संहिता लगते ही चला प्रशासन का 'हंटर'

Sikar News: सीकर की रींगस नगरपालिका में 9 सितंबर को पहले चरण में मतदान होगा. चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई. प्रशासन ने राजनीतिक पोस्टर-बैनर और सरकारी योजनाओं की प्रचार सामग्री हटाने का अभियान शुरू किया है. तहसीलदार महेश ओला निगरानी कर रहे हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 20, 2026, 11:45 AM IST | Updated:Aug 20, 2026, 11:45 AM IST
सीकर में सड़कों से गायब हुए नेताओं के चेहरे! रींगस में आचार संहिता लगते ही चला प्रशासन का 'हंटर'
Image Credit: सीकर में आदर्श आचार संहिता लागू.

Sikar News: सीकर जिले की रींगस नगरपालिका में चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. रींगस नगरपालिका में पहले चरण के तहत आगामी 9 सितंबर को मतदान कराया जाएगा. मतदान की तारीख सामने आने के बाद प्रशासन ने चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं.

सार्वजनिक स्थानों से हटाए जा रहे पोस्टर-बैनर

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आचार संहिता लागू होने के बाद नगरपालिका प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर लगे राजनीतिक दलों और नेताओं के पोस्टर-बैनर हटाने का अभियान शुरू कर दिया है. प्रशासनिक टीम की ओर से प्रमुख मार्गों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य क्षेत्रों में लगी प्रचार सामग्री को हटाया जा रहा है.

इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से जुड़े होर्डिंग्स और अन्य प्रचार सामग्री को भी ढकने का काम शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव के दौरान सरकारी प्रचार सामग्री या किसी राजनीतिक दल की प्रचार सामग्री का इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए न हो.

सरकारी भवनों और प्रमुख मार्गों पर निगरानी

प्रशासन की टीम सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख मार्गों का लगातार जायजा ले रही है. जहां भी राजनीतिक प्रचार से जुड़ी सामग्री दिखाई दे रही है, उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों की कोशिश है कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान चुनाव संबंधी नियमों की पूरी तरह पालना हो.

प्रशासन यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को नियमों के विपरीत प्रचार का फायदा नहीं मिले. चुनाव कार्यक्रम लागू होने के बाद प्रचार-प्रसार से जुड़े नियमों पर विशेष नजर रखी जा रही है.

तहसीलदार महेश ओला कर रहे मॉनिटरिंग

पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग तहसीलदार महेश ओला द्वारा की जा रही है. प्रशासनिक टीम क्षेत्र में लगातार निरीक्षण कर रही है और आचार संहिता की स्थिति की निगरानी की जा रही है. अधिकारियों को जहां भी चुनाव आचार संहिता से जुड़े नियमों का उल्लंघन नजर आ रहा है, वहां आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

9 सितंबर को होगा मतदान

रींगस नगरपालिका चुनाव के पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान होना है. चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है. मतदान को देखते हुए आने वाले दिनों में भी क्षेत्र में निगरानी बढ़ने की संभावना है.

प्रशासन की ओर से चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से पूरा कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं. सार्वजनिक स्थानों से प्रचार सामग्री हटाने के बाद भी टीम क्षेत्र में लगातार निगरानी रखेगी, ताकि आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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