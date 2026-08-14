/बारिश के 10 घंटे बाद अचानक मची चीख-पुकार! सीकर में भरभराकर गिरा पुराना मकान, दहल उठा पूरा इलाका

Sikar News: सीकर जिले के रींगस में बुधवार को हुई तेज बारिश के बाद एक पुराने मकान का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया. यह हादसा रींगस के वार्ड संख्या 21 में हुआ. गनीमत रही कि जिस समय मकान का हिस्सा गिरा, उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था. इसके चलते हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया.

बारिश के करीब 10 घंटे बाद हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, वार्ड संख्या 21 निवासी गोपाल कुमावत के पुराने मकान में बुधवार को हुई तेज बारिश के बाद नमी और सिलन आ गई थी. बारिश रुकने के करीब 10 घंटे बाद मकान का एक हिस्सा अचानक कमजोर पड़ गया. देखते ही देखते मकान का हिस्सा भरभराकर नीचे जा गिरा.

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मकान का हिस्सा गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. अचानक हुई इस घटना से कुछ समय के लिए आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोगों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आसपास किसी अन्य तरह का खतरा तो नहीं है, इसकी जानकारी ली.

मकान में कोई नहीं होने से टली जनहानि

हादसे के समय मकान के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. यही वजह रही कि मकान का हिस्सा गिरने के बावजूद किसी को चोट नहीं आई. अगर घटना के समय मकान में कोई मौजूद होता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पुराना मकान होने के कारण बारिश के बाद इसमें नमी बढ़ गई थी. लगातार बारिश के दौरान पुराने और जर्जर भवनों में सिलन बढ़ने से उनकी मजबूती प्रभावित होने का खतरा रहता है. ऐसे में बारिश के मौसम में पुराने मकानों को लेकर अतिरिक्त सावधानी की जरूरत महसूस की जा रही है.

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पुराने मकानों को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता

मकान का हिस्सा गिरने की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुराने और जर्जर मकानों को लेकर चिंता जताई है. लोगों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण पुराने भवनों की दीवारों और दूसरे हिस्सों में नमी बढ़ सकती है. इससे कमजोर मकानों के अचानक गिरने का खतरा बना रहता है.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बारिश के दौरान वार्ड में मौजूद पुराने और जर्जर मकानों का निरीक्षण कराया जाए. उनका कहना है कि समय रहते कमजोर भवनों की पहचान हो जाए तो संभावित हादसों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं.

प्रशासन से निरीक्षण की मांग

रींगस के वार्ड संख्या 21 में हुई इस घटना ने बारिश के दौरान पुराने मकानों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर भवनों को लेकर समय रहते सावधानी बरतना जरूरी है.

लोगों की मांग है कि प्रशासन ऐसे मकानों की स्थिति की जांच करे और जहां खतरा अधिक हो, वहां आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए जाएं. इससे बारिश के दौरान होने वाले संभावित हादसों को समय रहते टाला जा सकता है.