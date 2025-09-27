खाटूश्यामजी में बाबा श्याम जन्मोत्सव मेले को लेकर समीक्षा बैठक, मासिक मेले से पहले हों सम्पूर्ण कार्य

Sikar News: जिले के खाटूश्यामजी के विश्वविख्यात तीर्थ स्थल बाबा श्याम के कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी पर आयोजित होने वाले बाबा श्याम जन्मोत्सव मासिक मेले की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई.

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए.एसडीएम सामोर ने कहा कि देव उठनी एकादशी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु खाटूधाम पहुंचते हैं ऐसे में सभी व्यवस्थाओं को पुख्ता करना बेहद जरूरी है. उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करने, स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान देने, सड़क मरम्मत कार्य समय पर पूरे करने तथा बिजली-पानी की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देने के निर्देश दिए.

साथ ही चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया ताकि आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके. दर्शन व्यवस्था को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी को आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने पर बल दिया गया. थानाधिकारी पवन चौबे ने जानकारी दी कि मंदिर दर्शन प्रवेश द्वार, मुख्य बाजार, श्याम तोरण द्वार और निकास मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनका नियंत्रण पुलिस थाना परिसर में बने कंट्रोल रूम से किया जाएगा. इन कैमरों के जरिए संदिग्ध व्यक्तियों और फरारी काट रहे अपराधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी.

बैठक में डीवाईएसपी संजय बोथरा, थानाधिकारी पवन चौबे, परिवहन विभाग, नगरपालिका अधिकारी और श्री श्याम मंदिर कमेटी के विकास शर्मा मौजूद रहे. प्रशासन ने आश्वासन दिया कि इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी.