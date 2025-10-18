दिवाली से पहले राजस्थान में शराब से भरा कंटेनर जब्त, सिरोही में पुलिस का बड़ा एक्शन

Liquor In Rajasthan On Diwali: राजस्थान में दिवाली का उत्साह चरम पर है, लेकिन त्योहार की चमक के बीच अवैध शराब तस्करी की काली छाया मंडरा रही है. ऐसे में सिरोही जिले की रीको पुलिस ने एक बार फिर बड़ा प्रहार करते हुए अवैध शराब से लबालब भरे एक कन्टेनर को पकड़ लिया.
Liquor In Rajasthan On Diwali: राजस्थान में दिवाली का उत्साह चरम पर है, लेकिन त्योहार की चमक के बीच अवैध शराब तस्करी की काली छाया मंडरा रही है. ऐसे में सिरोही जिले की रीको पुलिस ने एक बार फिर बड़ा प्रहार करते हुए अवैध शराब से लबालब भरे एक कन्टेनर को पकड़ लिया. यह कार्रवाई दिवाली से महज दो दिन पहले हुई, जब पूरे राज्य में शराब की मांग चरम पर पहुंच गई है. पुलिस ने मौके पर शराब की गिनती शुरू कर दी है, और प्रारंभिक जांच में लाखों रुपये की अवैध शराब बरामद होने का अनुमान है.
पुलिस अधीक्षक पीएल शिवरान के सख्त निर्देश पर थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह के नेतृत्व में रीको पुलिस टीम ने यह सफल कार्रवाई की. चौकी प्रभारी प्रमोद चौधरी के नेतृत्व में कांस्टेबल प्रकाश कुमार, प्रवीण सिंह, भवानी सिंह, ओमप्रकाश और अन्य सदस्यों ने संयुक्त रूप से कन्टेनर को चेक पॉइंट पर रोका. चालक की तलाशी में कन्टेनर के अंदर छिपाकर रखी गई हजारों बोतलें विदेशी और देसी शराब की मिलीं, जो गुजरात की सीमा से राजस्थान के बाजारों में तस्करी की जा रही थीं. एक तस्कर को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य की तलाश जारी है.
यह एक सप्ताह में रीको पुलिस की तीसरी बड़ी कार्रवाई है, जो दिवाली के मद्देनजर अवैध शराब के सर्किट को तोड़ने की मुहिम का हिस्सा है. एसपी शिवरान ने बताया, "दिवाली जैसे पर्व पर शराब की अवैध सप्लाई से जन स्वास्थ्य को खतरा बढ़ जाता है. हमारी टीमें 24x7 निगरानी कर रही हैं, ताकि त्योहार सुरक्षित और स्वस्थ रहे.
राजस्थान में दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं—मंदिरों में दीप प्रज्वलन, बाजारों में रौनक, लेकिन पुलिस का फोकस नशे के कारोबार पर है. पिछले वर्ष दिवाली पर अवैध शराब से जुड़ी कई घटनाओं ने सबक सिखाया है, जहां नकली शराब से कई जानें गईं. इस बार राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सिरोही जैसे सीमावर्ती जिलों पर विशेष नजर है.
पुलिस का यह कदम न केवल तस्करों को सबक सिखाएगा, बल्कि दिवाली के जश्न को दूषित होने से बचाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहार पर शराब की मांग 200 प्रतिशत बढ़ जाती है, जिसका फायदा तस्कर उठाते हैं. अब बरामद शराब का सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा. नागरिकों से अपील है कि अवैध शराब से दूर रहें और पुलिस को सूचना दें. यह कार्रवाई राजस्थान पुलिस की सतर्कता का प्रतीक है, जो त्योहार की खुशियों को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
