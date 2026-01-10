Khatu Shyam News: खाटू श्याम जी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता और विवाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला रींगस पुलिस थाने से सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर से आए एक दिव्यांग श्याम भक्त ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट और अमानवीय व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भारी रोष व्याप्त है.

क्या है पूरा मामला?

कानपुर निवासी दिव्यांग श्याम भक्त राजीव कुमार अपने साथी विपिन शुक्ला के साथ राजस्थान रोडवेज की बस में सवार होकर रींगस से खाटू श्याम जी जा रहे थे. पीड़ित का आरोप है कि- बस में भीड़ के कारण परिचालक ने समय पर टिकट नहीं दिया. इसी बीच रोडवेज की फ्लाइंग टीम ने बस की जांच की और राजीव को बिना टिकट यात्री मानते हुए 300 रुपये का जुर्माना ठोक दिया. जुर्माने की बात को लेकर बहस बढ़ी, तो फ्लाइंग टीम दोनों भक्तों को लेकर रींगस थाने पहुंच गई. पीड़ित का आरोप है कि थाने में पुलिसकर्मियों ने उसकी दिव्यांगता का लिहाज किए बिना उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की.



पीड़ित राजीव कुमार ने दर्द बयां करते हुए कहा कि वे बाबा श्याम के प्रति अटूट श्रद्धा लेकर कानपुर से आए थे, लेकिन पुलिस के इस अमानवीय बर्ताव ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है. स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि रींगस और खाटू क्षेत्र में बाहरी भक्तों के साथ ऐसी घटनाएं राजस्थान की "पधारो म्हारे देस" वाली छवि को धूमिल कर रही हैं.

पुलिस का पक्ष

इधर, रींगस थाने में तैनात कांस्टेबल बाबूलाल ने पुलिस पर लगे आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि-पुलिस ने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की है.फ्लाइंग टीम बे-टिकट यात्रा के मामले में उन्हें थाने लाई थी.थाने में केवल नियमानुसार समझाइश की गई, जिसके बाद यात्रियों ने खुद 300 रुपये की जुर्माना रसीद कटवाई और वहां से चले गए.

निष्पक्ष जांच की मांग

श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि थाने के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके. यदि दिव्यांग भक्त के साथ वाकई दुर्व्यवहार हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी अन्य श्रद्धालु को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े.

