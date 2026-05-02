/पांच राज्यों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी- सचिन पायलट

Rajasthan Politics: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में शनिवार को राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट श्याम दरबार पहुंचे. उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की. इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान, सेवक परिवार से नरेंद्र सिंह चौहान और मनन सिंह चौहान ने पायलट का श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया.

दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि पांच राज्यों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी और असम, केरल तथा तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान संख्या बल नहीं होने के बावजूद महिला बिल लाकर जनता को भ्रमित किया गया, जबकि यह बिल तीन साल पहले भी लाया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया.

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पायलट ने कहा कि यदि भाजपा वर्तमान 543 सांसदों में एक तिहाई महिला आरक्षण की घोषणा करती है, तो कांग्रेस उसका समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं करेगी और चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री कांग्रेस पर आरोप लगाने का काम करेंगे. भाजपा प्रदेश प्रभारी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वह इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देते. उनका लक्ष्य कांग्रेस को मजबूत करना और वर्ष 2028 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है.

उन्होंने कहा कि कुछ लोग मीडिया में चर्चा पाने के लिए बयानबाजी करते हैं. टोंक दौरे का उल्लेख करते हुए पायलट ने कहा कि वहां कई बड़े प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जिनका उद्घाटन किया जा सकता था, लेकिन बयानबाजी के कारण दौरे का उद्देश्य प्रभावित हुआ.

विधायक और अधिकारी विवाद पर उन्होंने कहा कि यदि सत्ताधारी दल के विधायक इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो यह निंदनीय है. खासकर जब अधिकारी वंचित समाज से आता हो. उन्होंने सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. इस दौरान पूर्व मंत्री महादेव सिंह खंडेला, विधायक सुरेश मोदी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.

