Sanwaliya Ji Temple Donation Counting: दूसरे चरण में निकले 5.54 करोड़, अब तक 15.79 करोड़ की दानराशि

Sanwaliya Ji Temple Donation Counting: मेवाड़ के आराध्य देव भगवान श्री सांवलिया जी मंदिर के भंडार से निकली दानराशि की काउंटिंग का दूसरा चरण पूरा कर लिया गया है. मंदिर प्रशासन द्वारा तय की गई प्रक्रिया के अनुसार रविवार सुबह राजभोग आरती के बाद सत्संग भवन में दोबारा दानराशि की गणना शुरू की गई. इस दूसरे चरण में कुल 5 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपये की दानराशि गिनी गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 20, 2026, 11:13 AM IST | Updated: Jan 20, 2026, 11:13 AM IST

Sanwaliya Ji Temple Donation Counting: इससे पहले शनिवार को काउंटिंग के पहले चरण में 10 करोड़ 25 लाख रुपये की गणना पूरी की जा चुकी थी. दोनों चरणों को मिलाकर अब तक श्री सांवलिया जी मंदिर को भंडार से कुल 15 करोड़ 79 लाख 25 हजार रुपये की दानराशि प्राप्त हो चुकी है. इतनी बड़ी राशि सामने आने के बाद मंदिर परिसर सहित श्रद्धालुओं के बीच रिकॉर्ड तोड़ दानराशि मिलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

मंदिर प्रशासन के अनुसार भंडार की काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है और आज भी अगली काउंटिंग की जाएगी. संभावना जताई जा रही है कि कुल दानराशि का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. हर बार की तरह इस बार भी दानराशि की गणना पूरी पारदर्शिता और प्रशासनिक निगरानी में की जा रही है.

प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में गिनती का कार्य

काउंटिंग प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सत्संग भवन में सीसीटीवी निगरानी, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में गिनती का कार्य चल रहा है. मंदिर मंडल के कर्मचारी, बैंक प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की चूक या गड़बड़ी की संभावना न रहे.

श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अर्पित करते

श्री सांवलिया जी मंदिर में देशभर से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अर्पित करते हैं. भंडार खुलने और दानराशि की काउंटिंग के समय हर बार करोड़ों रुपये निकलना मंदिर की आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. इस बार अब तक सामने आई राशि ने पुराने रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद को और मजबूत कर दिया है.

अंतिम आंकड़ा सार्वजनिक किया जाएगा

मंदिर प्रशासन का कहना है कि काउंटिंग पूरी होने के बाद अंतिम आंकड़ा सार्वजनिक किया जाएगा. फिलहाल दानराशि की गिनती निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी है और श्रद्धालु बड़ी उत्सुकता के साथ अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

