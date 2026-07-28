/Sawan 2026: सावन में सीकर के हर्षनाथ महादेव मंदिर में लिस्ट बनाकर मांग लेना मुराद, इस विधि-विधान से पूरी होती है हर मनोकामएं पूरी!

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Harshnath Mahadev Temple: सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही देशभर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है. राजस्थान में भी भगवान शिव के कई प्राचीन और चमत्कारी मंदिर हैं, लेकिन सीकर जिले की हर्षगिरि पहाड़ी पर स्थित हर्षनाथ महादेव मंदिर अपनी अनोखी मान्यता, ऐतिहासिक विरासत और आध्यात्मिक आभा के कारण विशेष पहचान रखता है. माना जाता है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती और भगवान शिव भक्तों के जीवन के दुखों को हरकर उन्हें "हर्ष" यानी आनंद प्रदान करते हैं.
करीब एक हजार साल पुराना इतिहास
अरावली की पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 3,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित हर्षनाथ महादेव मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान शासक सिंहराज ने करवाया था. बाद में राजा विग्रहराज ने इसका विस्तार कराया. यह मंदिर अपनी प्राचीन नागर शैली की वास्तुकला, बारीक नक्काशी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. समय के साथ कई आक्रमणों में मंदिर को क्षति पहुंची, लेकिन आज भी इसके अवशेष इसकी भव्यता की कहानी बयां करते हैं.
क्या है अनोखी मान्यता?
हर्षनाथ महादेव मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यहां भगवान शिव स्वयं भक्तों के दुखों को हरकर उनके जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करते हैं. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि जो श्रद्धालु सावन में यहां जलाभिषेक कर पूरे विधि-विधान से पूजा करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है. नौकरी, व्यापार, संतान सुख और वैवाहिक जीवन से जुड़ी इच्छाओं को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं.
सावन में लगता है आस्था का मेला
सावन के प्रत्येक सोमवार को हर्षनाथ महादेव मंदिर में हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचते हैं. कई शिवभक्त पैदल यात्रा कर पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचते हैं. पूरा परिसर "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के जयघोष से गूंज उठता है. मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक और भजन-कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है. प्रशासन और स्थानीय समितियां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं करती हैं.
प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का संगम
हर्षनाथ मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी प्रसिद्ध है. अरावली की ऊंची पहाड़ियों से दिखाई देने वाला सीकर का मनमोहक दृश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का वातावरण अत्यंत मनोहारी दिखाई देता है. यही कारण है कि यह स्थान धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए भी खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
राजस्थान की आस्था का प्रमुख केंद्र
राजस्थान में एकलिंगजी, अचलेश्वर महादेव, भंडदेवरा महादेव और नीलकंठ महादेव जैसे प्रसिद्ध शिवालयों के बीच हर्षनाथ महादेव मंदिर अपनी ऐतिहासिक विरासत और अनूठी मान्यता के कारण अलग पहचान रखता है. सावन के दौरान यहां उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि सदियों बाद भी लोगों की आस्था इस प्राचीन शिवधाम से अटूट रूप से जुड़ी हुई है.
सावन के पावन अवसर पर यदि राजस्थान में भगवान शिव के ऐसे धाम की बात की जाए, जहां इतिहास, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य एक साथ देखने को मिले, तो सीकर का हर्षनाथ महादेव मंदिर प्रमुख स्थान रखता है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भोलेनाथ के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता. यही अटूट श्रद्धा इस प्राचीन शिवधाम को राजस्थान के सबसे पूजनीय शिव मंदिरों में शामिल करती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE RAJASTHAN इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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