Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Dec 20, 2025, 07:06 AM IST | Updated: Dec 20, 2025, 07:06 AM IST

डिवाइडर की रेलिंग तोड़कर स्कॉर्पियो ने कार को मारी टक्कर, सीकर का यह मंजर देख दहले लोग!

Sikar Accident News: शहर में शनिवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. शहर के सिल्वर जुबली रोड पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी का कहर देखने को मिला, जब वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और सामने से आ रही एक अन्य कार से जा टकराई. गनीमत यह रही कि इस भीषण टक्कर में दोनों वाहनों में सवार लोग बाल-बाल बच गए और किसी को कोई शारीरिक चोट नहीं आई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बजरंग कांटे की ओर से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी तेज गति में थी. जैसे ही गाड़ी सिल्वर जुबली रोड स्थित पुलिस कंट्रोल रूम के पास पहुंची, अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया. तेज रफ्तार के कारण स्कॉर्पियो सीधे डिवाइडर पर चढ़ गई और वहां लगी लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए दूसरी ओर जा पहुंची. इसी दौरान सामने से आ रही एक कार से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

हादसे के तुरंत बाद मुख्य सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम से एआरसी के पुलिस जवान मौके पर पहुंचे. इसके साथ ही कोतवाली थाना पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को संभाला.

पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया. तेज रफ्तार से क्षतिग्रस्त हुई स्कॉर्पियो गाड़ी को कोतवाली थाना पुलिस अपने साथ थाने ले गई. काफी मशक्कत के बाद सड़क पर लगा जाम खुल पाया और यातायात सामान्य हो सका.

क्या कहना है हेड कांस्टेबल का
इस संबंध में हेड कांस्टेबल अलीशेर ने बताया कि स्कॉर्पियो चालक लापरवाहीपूर्वक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था. उसी लापरवाही के कारण गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और रेलिंग को तोड़ते हुए सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से टकरा गई. टक्कर से दूसरी कार भी क्षतिग्रस्त हुई, जिससे मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया था.

पुलिस कर रही जांच
कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही हादसे के कारणों को लेकर चालक से पूछताछ भी कर रही है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि शहर की सड़कों पर वाहन चलाते समय स्पीड पर नियंत्रण रखें और यातायात नियमों का पालन करें. पुलिस का कहना है कि स्पीड कंट्रोल से एक्सीडेंट्स से बचा डा सकता है.

