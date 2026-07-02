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लापता मासूम भावेश का अब तक नहीं मिला सुराग, सेना की मदद की उठी मांग

Bhavesh Missing: सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र के निमोद गांव स्थित हिंगलाज माता मंदिर से लापता हुए 5 वर्षीय भावेश का कई दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है. युवा लोकदल के राष्ट्रीय सचिव विनोद भूदोली ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम को ज्ञापन देकर सेना, ड्रोन, थर्मल कैमरे और आधुनिक तकनीकी संसाधनों की मदद से खोज अभियान तेज करने की मांग की है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 02, 2026, 05:02 PM|Updated: Jul 02, 2026, 05:02 PM
लापता मासूम भावेश का अब तक नहीं मिला सुराग, सेना की मदद की उठी मांग
Image Credit: Bhavesh MissingSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र के निमोद गांव स्थित हिंगलाज माता मंदिर परिसर से लापता हुए 5 वर्षीय मासूम भावेश का कई दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है. बच्चे की तलाश के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक खोज अभियान को सफलता नहीं मिल सकी है. इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में चिंता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है. परिजन लगातार अपने बेटे की सुरक्षित बरामदगी की उम्मीद लगाए हुए हैं और प्रशासन से खोज अभियान को और तेज करने की मांग कर रहे हैं.


सेना और आधुनिक तकनीक की सहायता लेने की मांग

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युवा लोकदल के राष्ट्रीय सचिव विनोद भूदोली ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बच्चे की तलाश में सेना की विशेषज्ञ टीमों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी संसाधनों का भी उपयोग किया जाए. उनका कहना है कि जिस क्षेत्र से बच्चा लापता हुआ है, वह पहाड़ी और जंगल से घिरा हुआ है, जहां सामान्य खोज अभियान पर्याप्त साबित नहीं हो रहा है. ऐसे में ड्रोन, थर्मल कैमरे, हाई-रिजॉल्यूशन सर्विलांस सिस्टम और अन्य आधुनिक उपकरणों की मदद से तलाशी अभियान को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है.


सरकार से मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील

विनोद भूदोली ने सरकार और प्रशासन से अपील की कि मासूम भावेश की सकुशल बरामदगी के लिए इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. उनका कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है, इसलिए सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर व्यापक स्तर पर खोज अभियान चलाया जाना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद ली जाती है तो बच्चे का जल्द पता लगाया जा सकता है.


ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने भी उठाई आवाज

ज्ञापन सौंपने के दौरान कई कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे. सभी ने प्रशासन से खोज अभियान में तेजी लाने और उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि पूरे क्षेत्र में लगातार तलाश के बावजूद कोई सफलता नहीं मिलने से लोगों की चिंता बढ़ रही है. सभी ने प्रशासन से अपील की कि मासूम भावेश की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं, ताकि जल्द से जल्द परिवार को राहत मिल सके.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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