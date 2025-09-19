Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खाटूश्यामजी में पुजारी महासंघ का द्वितीय महाधिवेशन, पुजारियों ने भरी हुंकार

Sikar News: सीकर जिले में खाटूश्यामजी कस्बे की जयपुर वालों की धर्मशाला में रविवार को पुजारी सेवक महासंघ का द्वितीय प्रांतीय महाधिवेशन आयोजित हुआ.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Sep 19, 2025, 10:09 PM IST | Updated: Sep 19, 2025, 10:09 PM IST

Trending Photos

उदयपुर में मानसून का दौर जारी! मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
6 Photos
Udaipur Weather

उदयपुर में मानसून का दौर जारी! मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

दिवाली की लंबी छुट्टियों का करें सही इस्तेमाल! उदयपुर के इन जगहों की करें सैर
8 Photos
Travel Story

दिवाली की लंबी छुट्टियों का करें सही इस्तेमाल! उदयपुर के इन जगहों की करें सैर

दशहरा पर बनाएं राजस्थान की ये खास मिठाई, स्वाद ऐसा जो रिश्तों में घोल दे मिठास!
7 Photos
Churma ladoo

दशहरा पर बनाएं राजस्थान की ये खास मिठाई, स्वाद ऐसा जो रिश्तों में घोल दे मिठास!

क्यों 300 साल से वीरान पड़ा है राजस्थान का यह गांव? जहां रात होते ही सुनाई देती हैं अजीब आवाजें!
8 Photos
rajasthan quiz

क्यों 300 साल से वीरान पड़ा है राजस्थान का यह गांव? जहां रात होते ही सुनाई देती हैं अजीब आवाजें!

खाटूश्यामजी में पुजारी महासंघ का द्वितीय महाधिवेशन, पुजारियों ने भरी हुंकार

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्यामजी कस्बे की जयपुर वालों की धर्मशाला में रविवार को पुजारी सेवक महासंघ का द्वितीय प्रांतीय महाधिवेशन आयोजित हुआ. इसमें प्रदेशभर के एक हजार से अधिक मंदिरों के पुजारियों ने हिस्सा लिया.

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ उज्जैन के अध्यक्ष महेश पुजारी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश की तथाकथित सनातनी सरकार पुजारियों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय उन्हें अनदेखा कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार पुजारियों की जमीन छीनने का कार्य कर रही है, जबकि पिछली गैर सनातनी सरकार ने कभी पुजारियों को इस प्रकार परेशान नहीं किया. महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि संगठन की ओर से सरकार के समक्ष 13 सूत्रीय मांगें रखी गई हैं. जिन पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई, तो महासंघ आंदोलन का रास्ता अपनाएगा और आरपार की लड़ाई लड़ेगा. कार्यक्रम के संयोजक मोहनदास चौहान ने कहा कि इस अधिवेशन का उद्देश्य सरकार तक पुजारियों की आवाज पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि पुजारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुने और जल्द समाधान निकाले.

अधिवेशन में हजारों पुजारियों ने एकजुट होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ हुंकार भरी और कहा कि अब संघर्ष की राह पर चलना ही एकमात्र विकल्प बचा है. इस अधिवेशन ने साफ कर दिया कि पुजारी समाज अपनी मांगों को लेकर किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news