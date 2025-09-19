Sikar News: सीकर जिले में खाटूश्यामजी कस्बे की जयपुर वालों की धर्मशाला में रविवार को पुजारी सेवक महासंघ का द्वितीय प्रांतीय महाधिवेशन आयोजित हुआ.
Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्यामजी कस्बे की जयपुर वालों की धर्मशाला में रविवार को पुजारी सेवक महासंघ का द्वितीय प्रांतीय महाधिवेशन आयोजित हुआ. इसमें प्रदेशभर के एक हजार से अधिक मंदिरों के पुजारियों ने हिस्सा लिया.
अखिल भारतीय पुजारी महासंघ उज्जैन के अध्यक्ष महेश पुजारी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश की तथाकथित सनातनी सरकार पुजारियों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय उन्हें अनदेखा कर रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार पुजारियों की जमीन छीनने का कार्य कर रही है, जबकि पिछली गैर सनातनी सरकार ने कभी पुजारियों को इस प्रकार परेशान नहीं किया. महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि संगठन की ओर से सरकार के समक्ष 13 सूत्रीय मांगें रखी गई हैं. जिन पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई, तो महासंघ आंदोलन का रास्ता अपनाएगा और आरपार की लड़ाई लड़ेगा. कार्यक्रम के संयोजक मोहनदास चौहान ने कहा कि इस अधिवेशन का उद्देश्य सरकार तक पुजारियों की आवाज पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि पुजारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुने और जल्द समाधान निकाले.
अधिवेशन में हजारों पुजारियों ने एकजुट होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ हुंकार भरी और कहा कि अब संघर्ष की राह पर चलना ही एकमात्र विकल्प बचा है. इस अधिवेशन ने साफ कर दिया कि पुजारी समाज अपनी मांगों को लेकर किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है.
