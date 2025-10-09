Zee Rajasthan
सीकर के आर्ट्स कॉलेज में SFI ने किया प्रदर्शन, निर्माण कार्य में हुआ भ्रष्टाचार है वजह

Sikar News: राजस्थान में सीकर के आर्ट्स कॉलेज के पुराने भवन के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एसएफआई ने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ा और धरना शुरू कर दिया. छात्र नेता अभिषेक महला ने बताया कि आर्ट्स कॉलेज के पुराने भवन के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र संगठन एसएफआई ने कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर धरना शुरू किया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 09, 2025, 02:10 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 02:10 PM IST

Sikar News: जिले के आर्ट्स कॉलेज के पुराने भवन के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एसएफआई ने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ा और धरना शुरू कर दिया. छात्र नेता अभिषेक महला ने बताया कि आर्ट्स कॉलेज के पुराने भवन के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र संगठन एसएफआई ने कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर धरना शुरू किया.


उन्होंने कहा कि आर्ट्स कॉलेज के पुराने भवन की मरम्मत करवाई गई थी लेकिन मरम्मत कार्य एकदम घटिया तरीके से किया गया, जिसके कारण छत में दरारें और सीलन आने के साथ ही ऊपर से पूरी छत उखड़ चुकी है. इसके बारे में एसएफआई लगातार प्रदर्शन कर कॉलेज प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. निर्माण कार्य में पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरे मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और खर्च हुए बजट की वसूली की जाए.

इकाई अध्यक्ष विकास जांगिड़ ने कहा कि ठेकेदार की ओर से पहले भी दो बार टुकड़ी लगाई जा चुकी हैं लेकिन फिर भी कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि भवन की जांच किए बिना ही सुरक्षा प्रमाण पत्र दे दिया गया. निर्माण कार्य में लगे पैसे गरीब, किसान, मजदूर परिवार से आने वाले बच्चों के हैं इस तरीके से पैसों को बर्बाद नहीं होने देंगे.

अगर समय रहते प्रशासन इस मामले पर जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो उग्र आंदोलन करेंगे. इस मौक़े पर इकाई अध्यक्ष विकास जांगिड़ ,छात्र संघ उपाध्यक्ष महेन्द्र गुज़र सीकर ग्रामीण अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष राहुल तवर, शक्ति यादव, विनोद , पंकज कुलहरी, मुकेश,मनीषा, प्रियंका समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे.

पढ़ें सीकर की एक और खबर
Sikar Weather Update: सीकर में मौसम ने ली करवट, छाया घन्ना कोहरा, गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक
Sikar Weather Update: जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. पिछले दो दिनों से हुई बरसात के बाद अब गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है. बुधवार सुबह जिले के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई. विशेष रूप से फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में सुबह से लेकर देर तक कोहरे की मोटी परत जमी रही, जिससे वाहन चालकों को सड़क पर चलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

फतेहपुर कस्बे में सुबह के समय तापमान गिरने के साथ ही सर्द हवाओं का असर महसूस किया गया. मौसम में अचानक बदलाव के चलते लोगों ने गर्म कपड़े और स्वेटर निकाल लिए हैं. कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार, बुधवार को न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे कम तापमान है. सुबह-सुबह लोगों को धुंध और ठंड दोनों का एहसास हुआ.

