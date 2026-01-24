Zee Rajasthan
राजस्थानी संस्कृति की छाई धूम, ढोल-सारंगी की थाप पर थिरका शेखावाटी, शोभायात्रा ने मोहा मन

Shekhawati Utsav 2026: शेखावाटी क्षेत्र की समृद्ध राजस्थानी लोक संस्कृति और परंपराओं को समर्पित शेखावाटी उत्सव-2026 का आज भव्य आगाज हुआ. उत्सव की शुरुआत श्री कल्याण राजकीय स्कूल के खेल मैदान से निकाली गई आकर्षक शोभायात्रा के साथ हुई, जिसने पूरे शहर को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 24, 2026, 02:43 PM IST | Updated: Jan 24, 2026, 02:43 PM IST

Shekhawati Utsav 2026: पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोक कलाकारों, स्कूली बच्चों और अधिकारियों ने शाही लवाजमे के साथ अर्बन हाट तक शोभायात्रा निकाली. इस अवसर पर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा को रवाना किया.

शोभायात्रा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भावना शर्मा, पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक अनु शर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में लोक कलाकार शामिल हुए. शोभायात्रा मार्ग पर घोड़े और ऊंटों की सवारी, रंग-बिरंगी झांकियां और पारंपरिक नृत्य-गान ने लोगों का ध्यान खींचा. राजस्थानी लोक वाद्यों मंडल, थाल, ढोलक और सारंगी की थाप पर कलाकारों की प्रस्तुतियों ने शेखावाटी की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत कर दिया.

दो दिवसीय इस उत्सव में सांस्कृतिक गतिविधियों की भरपूर झलक देखने को मिलेगी. पहले दिन शोभायात्रा के समापन के बाद अर्बन हाट में लोक नृत्य, लोक गीत और हस्तशिल्प प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया. कलाकार शेखावाटी की प्रसिद्ध लोक विधाओं, विशेष रूप से घूमर जैसे पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे. इसके साथ ही स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिससे आगंतुक शेखावाटी की कला और कारीगरी को करीब से देख सकें.

पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य शेखावाटी की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को मंच प्रदान करना तथा पर्यटन को बढ़ावा देना है. जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने शोभायात्रा रवाना करने के बाद कहा कि शेखावाटी उत्सव क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को सहेजने और आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है. उन्होंने कहा कि इससे न केवल स्थानीय कलाकारों को अवसर मिलेगा, बल्कि शेखावाटी पर्यटन मानचित्र पर भी और मजबूती से उभरेगा.

वहीं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भावना शर्मा ने बताया कि उत्सव के दूसरे दिन विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विविध लोक प्रस्तुतियों के साथ उत्कृष्ट कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह उत्सव शेखावाटी की लोक संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

