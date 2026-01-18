Zee Rajasthan
Viral Video: क्लासरूम में बच्चे ने गाया ‘तीन बाण के धारी’, 14.7 मिलियन बार देखा गया वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने खाटू श्याम जी का भजन गाया है. इस वायरल क्लिप में एक छोटा बच्चा क्लासरूम में खड़े होकर ‘तीन बाण के धारी’ भजन गाता नजर आ रहा है. बच्चे की मासूमियत और उसकी आवाज की मिठास ने इंटरनेट यूजर्स को दीवाना कर दिया है.
 

Sandhya Yadav
Written By Sandhya Yadav
Published: Jan 18, 2026, 06:54 AM IST | Updated: Jan 18, 2026, 06:54 AM IST

Khatu Shyam Viral Video: इंस्टाग्राम रील्स की तेज़ी से स्क्रॉल होती दुनिया में कभी-कभी ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जो दिल को छू जाते हैं और बार-बार देखने का मन करता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिन बना दिया है.

वीडियो में बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ गीत गाता दिखता है. उसकी आवाज में न तो किसी तरह की बनावट है और न ही दिखावे की कोशिश, बल्कि एक सच्चा भाव और भक्ति साफ झलकती है. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग खुद को इसे बार-बार देखने से रोक नहीं पा रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि इतनी शानदार आवाज के लिए 'लाखों लाइक्स भी कम हैं.'

यह वीडियो shivanshu_mehta नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से 6 जनवरी को पोस्ट किया गया था. पोस्ट होने के बाद से ही यह रील लगातार वायरल होती चली गई. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 14.7 मिलियन (1.47 करोड़) से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जबकि 2.2 मिलियन (22 लाख) से अधिक लाइक्स इस पर आ चुके हैं. इसके अलावा सैकड़ों यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं जाहिर की हैं.

कमेंट्स में लोग बच्चे की आवाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई इसे 'ईश्वर का वरदान' बता रहा है, तो कोई लिख रहा है कि 'ऐसी आवाज सुनकर मन को शांति मिल जाती है.' कई यूजर्स ने यह भी कहा कि इस बच्चे की गायकी में भक्ति के साथ-साथ एक अलग ही सुकून है, जो सीधे दिल तक पहुंचता है.

गौरतलब है कि ‘तीन बाण के धारी’ गीत को प्रसिद्ध गायक छोटू सिंह रावणा ने गाया है. यह भजन भगवान बाबा खाटू श्याम को समर्पित है और भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है. इस गीत को बच्चे की आवाज में सुनकर लोगों की आस्था और भावनाएं और भी गहरी हो गई हैं.

कुल मिलाकर, यह वायरल वीडियो साबित करता है कि सोशल मीडिया पर आज भी सच्ची प्रतिभा और मासूम भावनाओं की कद्र की जाती है. बिना किसी तामझाम के, सिर्फ आवाज और भाव से यह बच्चा लाखों दिलों को जीत चुका है.

