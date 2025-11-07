Sikar Weather Update: सीकर में कंपकंपी वाली ठंड की एंट्री! फतेहपुर में पारा 6.5 डिग्री तक लुढ़का, गलन से कांपे लोग

Sikar Weather Update: सुबह-सुबह घास, फसलों और पेड़ों की पत्तियों पर ओंस की बूंदें मोती की तरह चमकती दिखाई दीं. सड़क किनारे चाय की दुकानों और अलाव के पास लोगों की भीड़ देखी गई. ग्रामीण इलाकों में तो कई जगह लोग सुबह 8 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकले. गलन भरी हवाओं के कारण सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा.

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी हवाओं के कारण प्रदेश के कई जिलों में तापमान तेजी से गिर रहा है. फतेहपुर में यह सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान रहा. राजस्थान मौसम केंद्र (जयपुर) की रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले 3 से 4 दिनों में राज्य के उत्तरी हिस्सों सीकर, झुंझुनूं, चूरू, नागौर, और अलवर में न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

मौसम विभाग ने दी चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है. फतेहपुर, सीकर और चूरू के कुछ इलाकों में सुबह और देर रात के समय कोहरा भी छाने लगा है. विजिबिलिटी घटकर 300 से 500 मीटर तक रह गई है, जिससे वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है.

दिन में हल्की धूप, लेकिन सर्द हवाओं से राहत नहीं

दिन चढ़ने के साथ धूप तो निकली, लेकिन तेज उत्तरी हवाओं के कारण गलन कम नहीं हुई. कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जिससे दिन के समय भी ठंड का अहसास बना रहा.

किसानों को सताने लगी ठंड की चिंता

तेज ठंड के कारण किसानों में भी चिंता बढ़ने लगी है. खेतों में खड़ी सरसों, चने और गेहूं की फसलों पर ओंस और ठंड का असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की सुरक्षा के लिए हल्की सिंचाई करते रहें ताकि तापमान का असर कम हो सके.

