/Shri Madhopur News: 500 बहन-बेटियों का महासंगम, JCB से बरसाए गए फूल ही फूल

राज्य चुनें
श्रीमाधोपुर के जोरावरनगर में आयोजित दो दिवसीय शेखावत बाईसा राज स्नेह मिलन सम्मेलन भावनाओं, संस्कृति और पारिवारिक रिश्तों का अनूठा उत्सव बन गया. इस कार्यक्रम में 500 से अधिक बहन-बेटियों ने हिस्सा लिया.
Shri Madhopur News: राजस्थान के सीकर के श्रीमाधोपुर इलाके के जोरावरनगर में आयोजित दो दिवसीय शेखावत बाईसा राज स्नेह मिलन सम्मेलन भावनाओं, अपनत्व और पारिवारिक रिश्तों के अनूठे संगम का साक्षी बना. सालों बाद अपने पीहर पहुंचीं बहन-बेटियां जब एक-दूसरे से मिलीं तो माहौल भावुक हो उठा.
किसी ने बचपन की सहेली को देखकर गले लगा लिया, तो किसी की आंखें पुराने दिनों की यादों से नम हो गई. लंबे समय बाद हुए इस मिलन ने गांव की गलियों को भी मानो पुरानी स्मृतियों से जीवंत कर दिया.
500 से अधिक बहन-बेटियों ने लिया हिस्सा
सम्मेलन में करीब 500 से अधिक बहन-बेटियों ने भाग लिया. विवाह के बाद देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में बस चुकी महिलाएं अपने गांव और बचपन के साथियों के बीच पहुंचकर भावुक नजर आईं. कार्यक्रम का उद्देश्य गांव की बाईसाओं और बहुओं को एक मंच पर लाकर आपसी मेलजोल बढ़ाना और वर्षों पुराने रिश्तों को फिर से मजबूत करना रहा.
राजपूती संस्कृति की शानदार झलक
कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के लिए परिचय सत्र आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने अपने अनुभव और जीवन की यादें साझा कीं. सम्मेलन में राजपूती संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिली. पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को रंगीन बना दिया.
बहन-बेटियों के सम्मान में जेसीबी से पुष्पवर्षा की गई. इसके बाद बग्गियों, ऊंट-घोड़ों और बैंडबाजों के साथ भव्य नगर भ्रमण एवं रैली निकाली गई, जिसका ग्रामीणों ने जगह-जगह स्वागत किया.
तीन पीढ़ियों की महिलाओं की एक साथ मौजूदगी
पूरे आयोजन में परंपरा, संस्कृति और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला. सम्मेलन की खास बात यह रही कि इसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र की बहन-बेटियां भी शामिल हुईं. गांव के पुराने लोगों और परिचितों से मिलकर उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी.
आयोजन में तीन पीढ़ियों की महिलाओं की एक साथ मौजूदगी ने इसे और भी यादगार बना दिया. यह सम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि रिश्तों को संजोने और अपनी जड़ों से जुड़ने का भावनात्मक उत्सव बन गया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!