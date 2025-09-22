श्रीमाधोपुर में आवारा सांडों का आतंक, बाजार में भिड़ंत से दहशत

Shri madhopur News: श्रीमाधोपुर शहर में आवारा सांडों का आतंक बढ़ता जा रहा है. सोमवार सुबह निजी महाविद्यालय और मीणा चौक रोड पर दो सांडों की आधे घंटे की भिड़ंत ने बाजार में दहशत फैला दी. इस घटना से स्थानीय लोग भयभीत हैं, क्योंकि सांडों की लगातार लड़ाई से जान-माल का खतरा बना हुआ है.
Trending Photos
Shri madhopur News: राजस्थान के श्रीमाधोपुर शहर में आवारा पशुओं और सांडों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा. आज सुबह निजी महाविद्यालय और मीणा चौक रोड पर दो सांडों के बीच करीब आधे घंटे तक चले घमासान ने बाजार में हड़कंप मचा दिया. इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया. आए दिन सांडों की भिड़ंत से शहरवासियों की जान-माल को खतरा बना हुआ है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा. नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके.
सांडों की भिड़ंत से दहशत
शहर के व्यस्त इलाके निजी महाविद्यालय और मीणा चौक रोड पर दो सांडों के बीच सुबह करीब आधे घंटे तक जोरदार टक्कर हुई. इस दौरान राहगीर और दुकानदार भयभीत होकर इधर-उधर भागे. स्थानीय निवासियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं. सांडों की आपसी लड़ाई से न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बढ़ जाता है. पिछले सप्ताह भी नगरपालिका कार्यालय के सामने एक सांड के सिर में ड्रम फंसने की घटना ने लोगों का ध्यान खींचा था, जो आधे घंटे तक चर्चा का विषय बनी रही.
नगरपालिका की लापरवाही
नागरिकों का आरोप है कि नगरपालिका प्रशासन आवारा पशुओं और सांडों की समस्या को लेकर पूरी तरह उदासीन है. कई बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. स्थानीय निवासी रामेश्वर लाल ने बताया, "प्रशासन केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित है. जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं दिखता." पहले भी सांडों के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं, फिर भी नगरपालिका इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही.
जनता की मांग और चेतावनी
शहरवासियों ने नगरपालिका से मांग की है कि आवारा पशुओं और सांडों को पकड़कर गौशाला या उचित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है. नागरिकों ने प्रशासन से सड़कों पर निगरानी बढ़ाने और नियमित अभियान चलाने की अपील की है, ताकि श्रीमाधोपुर के लोग निडर होकर अपने दैनिक कार्य कर सकें.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!