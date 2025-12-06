Zee Rajasthan
श्रीमाधोपुर में स्वागत द्वार बना मौत का जाल! 3 मजदूर गंभीर,जयपुर किया रेफर,जाने पूरा मामला

Rajasthan News: सीकर के श्रीमाधोपुर में नगरपालिका द्वारा बनाए जा रहे स्वागत द्वार का सेटिंग अड्डा टूट गया. हादसे में पांच मजदूर मलबे में दब गए. पुलिस और स्थानीय लोगों ने उन्हें निकाला, जिसमें से तीन गंभीर घायलों को तुरंत जयपुर रेफर किया गया.

Published: Dec 06, 2025, 02:38 PM IST | Updated: Dec 06, 2025, 02:38 PM IST

Sikar News: सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर के ब्रह्मचारी मोड़ पर नगरपालिका द्वारा बनाए जा रहे स्वागत द्वार (प्रवेश द्वार) का निर्माण कार्य शुक्रवार सुबह एक बड़े हादसे में बदल गया. स्वागत द्वार के लिए सेटिंग का अड्डा तैयार करते समय अचानक संरचना का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया.

मलबा और चीख-पुकार
अड्डा टूटते ही उस पर काम कर रहे पांच मजदूर मलबे में दबकर नीचे आ गिरे. घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई. मजदूरों की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग और दुकानदार तुरंत मदद के लिए दौड़े. हादसे की सूचना मिलते ही श्रीमाधोपुर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी पांच दबे मजदूरों को तुरंत मलबे से बाहर निकाला गया.

3 मजदूर जयपुर रेफर, सुरक्षा मानकों पर सवाल
सभी घायल मजदूरों को तुरंत श्रीमाधोपुर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद, तीन मजदूरों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत जयपुर रेफर कर दिया गया है.

यह दुर्घटना नगरपालिका द्वारा निर्मित किए जा रहे प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मजदूरों से बिना किसी उचित सुरक्षा उपकरणों के कार्य करवाया जा रहा था, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ. पुलिस मौके पर मौजूद है और मामले की जांच कर रही है.

