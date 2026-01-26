Zee Rajasthan
खाटूश्यामजी मंदिर में दुखद हादसा, दर्शन की लाइन में खड़े बुजुर्ग भक्त का टूटा दम

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले में विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के दर्शन को आए एक श्याम भक्त की दर्शन से पहले ही दुखद मौत हो गई.

Published: Jan 26, 2026, 11:28 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 11:28 PM IST

खाटूश्यामजी मंदिर में दुखद हादसा, दर्शन की लाइन में खड़े बुजुर्ग भक्त का टूटा दम

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के दर्शन को आए एक श्याम भक्त की दर्शन से पहले ही दुखद मौत हो गई. मुख्य मेला ग्राउंड में दर्शन की प्रतीक्षा के दौरान एक बुजुर्ग अचानक बेहोश होकर गिर पड़े.

घटना के बाद मौके पर मौजूद श्री श्याम मंदिर कमेटी की एम्बुलेंस द्वारा बुजुर्ग को तत्काल उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान चन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासी नन्दपुर, झालावाड़ के रूप में हुई है.

सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. इधर, मुख्य मेला ग्राउंड की 14 लाइनों में हुई इस घटना के अलावा दूसरी एक अन्य घटना में श्याम तोरणद्वार पर बाबा श्याम के दर्शन कर लौट रही एक बालिका अचानक बेहोश हो गई.

सूचना पर 108 एम्बुलेंस ने बालिका को उपजिला अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने चेतना कुमारी निवासी चौमू का उपचार शुरू किया. करीब एक घंटे के उपचार के बाद बालिका की हालत में सुधार होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

जोधपुर शहर के रातानाडा क्षेत्र में लोको रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अचानक एक कोबरा सांप सड़क पर दिखाई दिया. व्यस्त सड़क पर कोबरा को देखते ही राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ.

इसी दौरान मौके पर मौजूद एक युवक ने हिम्मत दिखाते हुए लकड़ी की सहायता से कोबरा को सड़क किनारे रोके रखा, ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके. कोबरा जहरीला होने के कारण आसपास मौजूद लोग काफी भयभीत नजर आए, लेकिन साथ ही यह भी प्रयास किया गया कि सांप को कोई चोट न पहुंचे.

सड़क पर सांप होने से उसके खुद के लिए भी खतरा था. ऐसे में स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए कोबरा को पास ही दीवार में बने एक बिल की ओर धीरे-धीरे खदेड़ा. कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा सुरक्षित रूप से बिल में चला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

