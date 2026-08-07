/सीकर में कानून को ठेंगे पर रख चोरों ने दिनदहाड़े 4 लाख रुपए से भरा बैग उड़ाया, बैंक के बाहर खड़ी थी कार

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Sikar Crime: सीकर जिले के रींगस कस्बे में दिनदहाड़े हुई चोरी की एक बड़ी घटना ने लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यूनियन बैंक के बाहर खड़ी एक कार से करीब 4 लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो गया. वारदात उस समय हुई जब कार मालिक बैंक के अंदर अपने काम से गया हुआ था. चंद मिनटों के भीतर एक अज्ञात युवक कार से नकदी से भरा बैग उठाकर मौके से फरार हो गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
बैंक के अंदर गया मालिक, बाहर से गायब हो गया कैश
जानकारी के अनुसार रींगस के परसरामपुरा रीको औद्योगिक क्षेत्र निवासी रोहिताश बिजारणियां किसी जरूरी काम से यूनियन बैंक पहुंचे थे. उन्होंने बैंक के बाहर अपनी कार खड़ी की और अंदर चले गए. इसी दौरान पहले से मौके की रेकी कर रहा एक युवक कार के पास पहुंचा और उसमें रखा करीब 4 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी घटना के तुरंत बाद एक ई-रिक्शा में बैठकर वहां से निकल गया. पूरी वारदात इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोगों को भनक तक नहीं लगी.
सीसीटीवी फुटेज से आरोपी तक पहुंचने की कोशिश
घटना की सूचना मिलते ही रींगस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने बैंक परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटानी शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि आरोपी ने पहले से रेकी की थी और जैसे ही कार मालिक बैंक में दाखिल हुआ, उसने मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दे दिया. पुलिस फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान करने और उसके भागने के रास्ते का पता लगाने में जुटी है.
पुलिस कई पहलुओं से कर रही जांच
रींगस थानाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि कार से नकदी से भरा बैग चोरी होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी अकेला था या उसके साथ अन्य लोग भी शामिल थे. ई-रिक्शा चालक की पहचान भी जांच का हिस्सा बनाई गई है.
बैंक के बाहर सुरक्षा पर उठे सवाल
दिनदहाड़े बैंक के बाहर हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आमतौर पर बैंक के बाहर लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन इसके बावजूद चोर बिना किसी डर के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि बैंक परिसरों के आसपास पुलिस की नियमित निगरानी और गश्त बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके.
लोगों के लिए जरूरी सावधानी
विशेषज्ञों का कहना है कि बैंक से जुड़े लेनदेन के दौरान बड़ी नकदी को वाहन में खुला छोड़ना जोखिम भरा हो सकता है. यदि बड़ी राशि लेकर बैंक जाना हो तो वाहन को लॉक रखने के साथ नकदी को अकेला न छोड़ें. जरूरत पड़ने पर किसी विश्वसनीय व्यक्ति को साथ रखें और बैंक परिसर में भी सतर्क रहें. इससे इस तरह की वारदातों की आशंका काफी हद तक कम की जा सकती है.
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटना ने रींगस सहित पूरे सीकर जिले में लोगों को सतर्क रहने का संदेश भी दिया है.
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