सीकर बने संभाग तो जयपुर-बीकानेर जाने की नहीं होगी जरूरत- अभिभाषक संघ

Sikar News: राजस्थान के सीकर को संभाग और नीमकाथाना को जिला बहाल करने की मांग को लेकर सीकर के अभिभाषक लगातार आंदोलन कर रहे हैं. यह आंदोलन कई महीनों से जारी है और अब इसका स्वरूप नियमित विरोध के रूप में सामने आ चुका है.

अभिभाषक संघ सीकर द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार, हर महीने की 1 और 16 तारीख को वकील कार्य स्थगन कर सरकार से अपनी पुरानी मांगों को पूरा करने का आग्रह करते हैं. इसी कड़ी में सीकर जिला मुख्यालय पर अभिभाषकों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया.

अभिभाषक संघ के बैनर तले वकील जिला न्यायालय परिसर में इकट्ठे हुए. उनका कहना है कि सीकर के संभाग मुख्यालय का दर्जा और नीमकाथाना को जिला बनाने की घोषणा पहले की सरकार में हुई थी, लेकिन वर्तमान में उसे निरस्त कर दिया गया, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश है.

अभिभाषक संघ का मानना है कि सीकर को संभाग बनाए जाने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और जनता को जयपुर या बीकानेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं, नीमकाथाना को जिला बनाए जाने से इलाके का विकास तेज गति से होगा और लोगों की कई समस्याएं स्थानीय स्तर पर ही हल हो सकेंगी.

अभिभाषक संघ के सचिव नरेश भूकर ने बताया कि उनकी यह लड़ाई जनता के हित से जुड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि सीकर का भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या और प्रशासनिक जरूरतें इस बात का प्रमाण हैं कि यह जिला संभाग बनने का पूर्ण हकदार है.

इसी तरह नीमकाथाना को भी स्वतंत्र जिला बनाए जाने से शीघ्र न्याय और विकास की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा. भूकर ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, तब तक हर महीने की 1 और 16 तारीख को कार्य स्थगन जारी रहेगा.

उन्होंने कहा कि अभिभाषक संघ एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला रहा है और आवश्यकता पड़ी तो आगे आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. स्थानीय नागरिक संगठनों और व्यापारिक समुदाय ने भी अभिभाषकों की इस मांग का समर्थन किया है और सरकार से सकारात्मक रुख अपनाने की अपील की है.

