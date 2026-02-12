Zee Rajasthan
सीकर में सड़क निर्माण के दौरान डामर टैंकर में भड़की आग, हाईवे पर धुंआ ही धुआं

Rajasthan News: सीकर के बाजोर में हाईवे निर्माण के दौरान डामर टैंकर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. थाना अधिकारी प्रीति बेनीवाल के नेतृत्व में पुलिस और दमकल ने आग पर काबू पाया. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हाईवे पर कुछ देर जाम रहा.

Published: Feb 12, 2026, 02:20 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 02:20 PM IST

Sikar Highway Fire: सीकर के बाजोर क्षेत्र में आज उस समय बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब नेशनल हाईवे पर सड़क निर्माण कार्य में जुटे डामर से भरे एक टैंकर (मशीन) ने अचानक आग पकड़ ली. देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और वाहनों की रफ्तार थम गई.

बाजोर के पास प्रिंस हॉस्पिटल के सामने हुआ हादसा
यह घटना बाजोर स्थित प्रिंस हॉस्पिटल के ठीक सामने की है,जहां वर्तमान में हाईवे पर नई सड़क बिछाने का काम चल रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,मशीन के जरिए सड़क पर डामर डाला जा रहा था,तभी अचानक मशीन के पिछले हिस्से से आग की लपटें उठने लगीं.

अंदेशा
बताया जा रहा है कि मशीन में पीछे की तरफ डामर और ज्वलनशील लिक्विड भरा हुआ था, संभवतः किसी तकनीकी खराबी या घर्षण के कारण आग भड़की और तेजी से फैल गई.

दमकल और पुलिस ने संभाला मोर्चा
आग लगते ही मौके पर काम कर रहे मजदूरों और स्टाफ में हड़कंप मच गया.तुरंत इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई.गोकुलपुरा थाना अधिकारी प्रीति बेनीवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और सुरक्षा के लिहाज से आसपास के अन्य वाहनों को हाईवे से दूर करवाया.

अग्निशमन विभाग की गाड़ियों और ठेकेदार द्वारा बुलाए गए पानी के टैंकरों की मदद से करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया.

हाईवे पर लगा लंबा जाम
हादसे के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने सड़क पर आवाजाही रोक दी थी, जिसके कारण नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और जाम की स्थिति बन गई. गनीमत यह रही कि समय रहते मशीन पर मौजूद कर्मचारी और मजदूर सुरक्षित दूर हट गए, जिससे इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ.

जांच में जुटी पुलिस
आग बुझने के बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त मशीन को रास्ते से हटाया गया और पुलिस ने यातायात को सुचारू करवाया. फिलहाल गोकुलपुरा थाना पुलिस आग लगने के सटीक कारणों की जांच कर रही है ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही या तकनीकी चूक से बचा जा सके.

