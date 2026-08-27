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सीकर में टाइल मिस्त्री दीपक की खौफनाक मौत, शराब ठेके के पीछे ऐसा क्या हुआ कि दहल गया पूरा गांव!

Sikar News: सीकर के आभावास गांव में शराब ठेके के पीछे दीपक वर्मा का सिर कुचला शव मिला. सिर पर गंभीर चोट के निशान होने से प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका है. रींगस थाना पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 27, 2026, 09:25 AM IST | Updated:Aug 27, 2026, 09:25 AM IST
सीकर में टाइल मिस्त्री दीपक की खौफनाक मौत, शराब ठेके के पीछे ऐसा क्या हुआ कि दहल गया पूरा गांव!
Image Credit: आभावास गांव में मिला युवक का शव.

Sikar News: जिले के आभावास गांव में शराब ठेके के पीछे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव की स्थिति और सिर पर गंभीर चोट के निशान मिलने के बाद प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलने पर रींगस थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई.

शराब ठेके के पीछे मिला शव

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बताया जा रहा है कि आभावास गांव में शराब ठेके के पीछे युवक का शव पड़ा मिला. शव मिलने की खबर आसपास के क्षेत्र में फैलते ही ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को अपने कब्जे में लिया.

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान आभावास निवासी दीपक वर्मा के रूप में हुई है. दीपक टाइल एवं मार्बल फिटिंग का काम करता था. फिलहाल उसकी मौत के कारणों को लेकर पुलिस अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है.

सिर पर गंभीर चोट के निशान

युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. इसी वजह से पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या से जोड़कर देख रही है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह और घटना के पीछे की पूरी परिस्थितियां पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रींगस के राजकीय उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जा रही है.

युवक के संपर्क में रहने वालों की जानकारी जुटा रही पुलिस

रींगस थाना पुलिस अब दीपक वर्मा के संपर्क में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है. इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों और घटनाक्रम से जुड़े संभावित सुरागों को भी खंगाला जा रहा है.

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक आखिरी बार किन लोगों के संपर्क में था और शराब ठेके के पीछे वह किन परिस्थितियों में पहुंचा. संभावित आरोपियों की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं.

जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

घटना के बाद आभावास गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीण युवक की मौत को लेकर कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है और पूरे घटनाक्रम को तथ्यों के आधार पर सामने लाया जाएगा.

फिलहाल पुलिस युवक की मौत के कारणों और घटनास्थल से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है. पुलिस की जांच पूरी होने और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दीपक वर्मा की मौत कैसे हुई और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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