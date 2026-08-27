/सीकर में टाइल मिस्त्री दीपक की खौफनाक मौत, शराब ठेके के पीछे ऐसा क्या हुआ कि दहल गया पूरा गांव!

Sikar News: जिले के आभावास गांव में शराब ठेके के पीछे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव की स्थिति और सिर पर गंभीर चोट के निशान मिलने के बाद प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलने पर रींगस थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई.

शराब ठेके के पीछे मिला शव

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बताया जा रहा है कि आभावास गांव में शराब ठेके के पीछे युवक का शव पड़ा मिला. शव मिलने की खबर आसपास के क्षेत्र में फैलते ही ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को अपने कब्जे में लिया.

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान आभावास निवासी दीपक वर्मा के रूप में हुई है. दीपक टाइल एवं मार्बल फिटिंग का काम करता था. फिलहाल उसकी मौत के कारणों को लेकर पुलिस अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है.

सिर पर गंभीर चोट के निशान

युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. इसी वजह से पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या से जोड़कर देख रही है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह और घटना के पीछे की पूरी परिस्थितियां पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रींगस के राजकीय उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जा रही है.

युवक के संपर्क में रहने वालों की जानकारी जुटा रही पुलिस

रींगस थाना पुलिस अब दीपक वर्मा के संपर्क में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है. इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों और घटनाक्रम से जुड़े संभावित सुरागों को भी खंगाला जा रहा है.

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक आखिरी बार किन लोगों के संपर्क में था और शराब ठेके के पीछे वह किन परिस्थितियों में पहुंचा. संभावित आरोपियों की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं.

जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

घटना के बाद आभावास गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीण युवक की मौत को लेकर कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है और पूरे घटनाक्रम को तथ्यों के आधार पर सामने लाया जाएगा.

फिलहाल पुलिस युवक की मौत के कारणों और घटनास्थल से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है. पुलिस की जांच पूरी होने और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दीपक वर्मा की मौत कैसे हुई और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है.