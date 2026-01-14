Sikar Accident News: राजस्थान के सीकर के फतेहपुर जिले में ट्रक और कार में भीषण टक्कर की घटना सामने आई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और तीन घायल बताए जा रहे हैं.

फतेहपुर हरसावा के भीषण सड़क हादसे में मृतकों में सभी 6 महिलाएं थी. वहीं, हादसे में दो महिलाओं और गाड़ी के ड्राइवर की हालत गंभीर है. मोड़ में कार अनियंत्रित हुई. विधायक हाकीम अली अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ले रहे.

ये हादसा फतेहपुर और हरसावा के बीच हुआ. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. वहीं, मौके पर फतेहपुर पुलिस पहुंची. मिली जानकारी के अनुसार, लक्ष्मणगढ़ इलाके में शौक सभा ने शामिल होकर वापस आ रहे थे. हादसे की पुष्टि थाना अधिकारी सुरेन्द्र देगड़ा ने की.



