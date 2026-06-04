/रींगस में पानी के टैंकर और क्रूजर की जोरदार भिड़ंत, महाराष्ट्र के 6 श्याम श्रद्धालु घायल

Sikar Accident: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर पारीक धर्म कांटे के सामने स्थित कट पर पानी के टैंकर और क्रूजर वाहन की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में महाराष्ट्र से खाटूश्यामजी दर्शन के लिए आए छह श्रद्धालु घायल हो गए.

दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने घायलों की मदद कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पानी का टैंकर गलत दिशा से आकर सड़क पार करने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान जयपुर से रींगस की ओर आ रही श्रद्धालुओं से भरी क्रूजर अचानक सामने आ गए टैंकर से टकरा गई.

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कई श्रद्धालु हुए घायल

टक्कर इतनी जोरदार थी कि क्रूज़र का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार कई श्रद्धालु घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को तत्काल शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

हादसे की जांच जारी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सभी घायल महाराष्ट्र निवासी बताए जा रहे हैं, जो खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए आ रहे थे. दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया. मामले की जांच की जा रही है.

लक्ष्मणगढ़ के नेशनल हाईवे पर हादसा

इधर, लक्ष्मणगढ़ के नेशनल हाईवे 52 पर बोलेरो गाड़ी की जबरदस्त टक्कर से पैदल जा रहे 14 वर्षीय युवक की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को लक्ष्मणगढ़ के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

लक्ष्मणगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ के एन.एच. 52 पर कंटेवा मोड़ के पास सीकर निवासी 14 वर्षीय रियाज पुत्र नदीम जो पैदल जा रहा था. इसी दौरान मोदी कॉलेज की तरफ से आ रही बोलेरो गाड़ी की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे 14 वर्षीय रियाज गम्भीर रूप से घायल हो गया, जिसे लक्ष्मणगढ़ के जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने बताया कि बोलेरो गाड़ी को लक्ष्मणगढ़ थाने में खड़ी करवाई गई और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों के आने बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.